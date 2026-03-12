20年で初のMC交代『カンブリア宮殿』、第1回は“経済界の超大物”を起用「あんまりテレビに出演されていない方」
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開き、放送開始20年で初めてとなるMC交代を行う『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）について、刷新後初放送は“経済界の超大物”を招くと発表した。
【番組カット】間もなく見納め…スタジオで経営者の話に耳を傾ける村上龍＆小池栄子
番組では放送開始から、作家の村上龍氏と俳優の小池栄子がMCを務めてきた。放送20年に合わせ、4月から作家の金原ひとみ氏と音楽クリエイターのヒャダインに交代する。
担当プロデューサーは、従来よりスタジオのトーク部分を長くすると明らかにした。金原氏とヒャダインの第1回収録では、息の合ったコンビでスタジオが笑いに包まれることがあったという。
続けてプロデューサーは「初回はこの場では言えないが“経済界の超大物”を持ってきた。あんまりテレビに出演されていない方」と予告した。
【番組カット】間もなく見納め…スタジオで経営者の話に耳を傾ける村上龍＆小池栄子
番組では放送開始から、作家の村上龍氏と俳優の小池栄子がMCを務めてきた。放送20年に合わせ、4月から作家の金原ひとみ氏と音楽クリエイターのヒャダインに交代する。
担当プロデューサーは、従来よりスタジオのトーク部分を長くすると明らかにした。金原氏とヒャダインの第1回収録では、息の合ったコンビでスタジオが笑いに包まれることがあったという。
続けてプロデューサーは「初回はこの場では言えないが“経済界の超大物”を持ってきた。あんまりテレビに出演されていない方」と予告した。