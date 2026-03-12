Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１２日、札幌・宮の沢でアウェー・磐田戦（１４日）に向けて紅白戦などを行った。前節７日のＪ３松本戦（０●３）を右膝の不安から欠場したＭＦ荒野拓馬（３２）はフルメニューを消化。「もう問題なくプレーできる」と２戦ぶり出場を視野に入れた。

この日の紅白戦では大声で仲間に指示を出し、鼓舞した。「考えずにプレーしているのが目に付いたので。こうなった時はこういう風にしたらと気付かせた方が、もっと全体が楽になる。前だけじゃなく、後ろの選手も２人３人と関わってきたらコンビネーションで相手をはがせる」と指摘を重ねた。画面越しに見た松本戦では「１人１人がボールを要求して受けたりとか、自信を持ってプレーするところに欠けていた」と弱気な様が気にかかった。プレーに加え、精神面を好転させるべく、戦っていく。

１１日の夜、奮起を誓う出来事があった。札幌市内で行われたバスケット１部のレバンガ北海道対ＳＲ渋谷戦を生観戦した。ホームのレバンガが８４―９０で敗れた結果を「普通に悔しかった」と声を大にした荒野は観客席の光景が目に焼き付いた。平日ナイターにも関わらず、６０８９人が詰めかけた会場の雰囲気に「すごかった」と感嘆。初のＣＳ進出が視野に入る好調チームの勢いを目の当たりにした。

今季、札幌のホーム開幕となったＪ３岐阜戦（１●２）の観衆は１万３３０８人。前年２０２５年の本拠地開幕となった千葉戦（１●３）の２万２２９２人から、大幅に減った。「自分たちが勝たないとお客さんは来ないし、応援もされない」。抱く危機感は勝利への原動力としていく。

岐阜、松本とＪ３相手に連敗中。１勝４敗のグループ最下位に沈む。現状打破へ「前線からしっかりと追い掛けて、起点になって、チャンスを仕留められるようにやっていきたい」と荒野は口元を引き締めた。練習でも常に先頭を走り、声を出している札幌の支柱は「早く結果に結びつけたい」と今季２勝目へ、全力を尽くす。（砂田 秀人）