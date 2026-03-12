通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．９％付近に上昇、円安と介入警戒が交錯 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．９％付近に上昇、円安と介入警戒が交錯

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.89 9.67 9.27 9.15

1MO 9.69 7.64 8.51 7.91

3MO 9.79 7.32 8.81 7.91

6MO 9.75 7.18 8.86 7.92

9MO 9.82 7.23 8.96 8.04

1YR 9.73 7.26 9.01 8.08





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.33 13.48 9.34

1MO 9.00 10.80 8.05

3MO 9.39 10.42 8.00

6MO 9.55 10.21 8.04

9MO 9.67 10.24 8.17

1YR 9.67 10.14 8.19

東京時間16:34現在 参考値



ドル円１週間は１０．８９％に上昇している。１カ月以降の水準も９％台後半へと上昇。スポット市場でドル円は159円台に乗せる場面があった。有事のドル買いとともに、原油高を受けた国内経済鈍化へのリスクで円安圧力も働いている。一方、159円台では政府・日銀による為替レートチェックの可能性が高まっており、短期的な急変動リスクも警戒されている。相場変動に備えるオプション・ヘッジ需要が高まってきている。

