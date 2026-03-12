元宝塚トップスター和央ようか、直筆メッセージ「私的な事でお騒がせ」「心よりお詫び」
元宝塚歌劇団宙組トップスターで俳優の和央ようか（38）が12日、自身のインスタグラムを通じ、直筆メッセージを発信した。
【写真】和央ようか、週刊誌報道に関して直筆メッセージ（全文）
和央は「いつも和央ようかを応援頂きありがとうございます」とし、「現在『エリザベート』公演中にもかかわらず私的な事でお騒がせし、皆様にご心配をおかけしております事を心よりお詫び申し上げます」と心境。
その上で「まずは『エリザベートガラコンサート』を最後まで全力で努め上げたいと思っております。これからも応援の程どうぞよろしくお願い致します」としたためた。
同日発売の「週刊新潮」で「非道なモラハラ夫（67）に泣かされる元宝塚トップ『和央ようか』」と題した記事が掲載された。
和央は、2015年に作曲家のフランク・ワイルドホーン氏と結婚している。また、現在は大阪・梅田芸術劇場メインホールで『エリザベート TAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート』に出演している。
