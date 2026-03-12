¡ÚWBC¡Û½à¡¹·è¾¡¥«¡¼¥É½Ð¤½¤í¤¦¡¡»øJ¤ÏMLB¥¹¥¿¡¼Áª¼êÂ¿¿ô¤Î¶¯Å¨¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È15Æü¤ËÂÐÀï¡¡¥¢¥á¥ê¥«vs¥«¥Ê¥À¤ÎËÌÊÆÂÐ·è¤â
WBC(¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯)¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12ÆüÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁ´»î¹ç¤¬½ªÎ»¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëCÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¡£ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¡¢¥×¡¼¥ëD¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤ËMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.Áª¼ê¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô3ÅÙ³ÍÆÀ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¡¢ºòµ¨49ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¡¢MLB¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¶¯Å¨¤Ç¤¹¡£
Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¤òÀ©¤·¤Æ¥×¡¼¥ëB¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤Ë¥×¡¼¥ëA1°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤ÈËÌÊÆÂÐ·è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ëC2°Ì¤Î´Ú¹ñvs¥×¡¼¥ëD1°Ì¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢15Æü¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ëA2°Ì¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³vs¥×¡¼¥ëB1°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦½à¡¹·è¾¡ÆüÄø
¡ÒÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ó
¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ(¥×¡¼¥ëD1°Ì)-´Ú¹ñ(¥×¡¼¥ëC2°Ì)¸áÁ°7»þ30Ê¬
¥«¥Ê¥À(¥×¡¼¥ëA1°Ì)-¥¢¥á¥ê¥«(¥×¡¼¥ëB2°Ì)¸áÁ°9»þ
¡ÒÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ó
¥¤¥¿¥ê¥¢(¥×¡¼¥ëB1°Ì)-¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³(¥×¡¼¥ëA2°Ì) ¸áÁ°4»þ
ÆüËÜ(¥×¡¼¥ëC1°Ì)-¥Ù¥Í¥º¥¨¥é(¥×¡¼¥ëD2°Ì) ¸áÁ°10»þ
6Æü ¡û 13-0 ¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
7Æü ¡û 8-6 ´Ú¹ñ
8Æü ¡û 4-3 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
10Æü ¡û 9-0 ¥Á¥§¥³