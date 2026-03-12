埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）が１１日に発表した死亡を含む３人の白血病患者への治療を巡る事案は、いずれも抗がん剤の髄腔（ずいくう）内注射を受けた後に発症したものだった。

髄腔内注射は白血病患者に対する一般的な治療で、センターでは２０２４年に延べ５１２人、２５年は注射を中止する１１月までに延べ４２７人が受けた。脊髄周辺に注射を打ち、白血病細胞が脳や脊髄系へ広がるのを防ぐことが目的だ。

神経症状が出た３人の髄液からは、血管内に投与する抗がん剤「ビンクリスチン」が検出された。神経障害を起こしやすく、髄腔内注射で使うことは禁止されているという。医師や外部有識者らで構成する調査対策委員会は、この薬剤が神経症状を引き起こした原因である可能性が高いとしている。

３例目が出るまで注射を中止しなかった理由について、センターは「１例目と２例目では神経症状に違いがあり、同じ原因とは考えなかった」「３例目が発生し、１年間に３回まれな合併症が起きるのは異常だと感じた」などとしている。

センターに勤務する薬剤師は３０人で、抗がん剤の調剤に携わるのは５、６人という。ビンクリスチンは劇薬で、調剤スペースに入るにはセキュリティーカードでロックを３回解除する必要があるなど、厳重に保管されていた。調査対策委は調剤から注射に至るまでの経過と、調剤の時間や薬の種類についての記録を調べたが、「落ち度はなかった」（中沢温子・調査対策委員長）とした。

センターの岡明病院長は「どういう状況と捉えればいいのか判断しかねている。事件と事故の両面の可能性がある」と説明する。センターは１０日に大宮署に事案の概要を報告した。

１１日の記者会見で、岡病院長は「センターを信頼して治療された患者様、ご家族に本当に申し訳ない」と陳謝した。その上で「髄液から検出されるべきではない薬液が検出されたことは、病院として深刻な受け止めをしている」と述べた。

県立小児医療センターは、３１６床で医師は１８６人、看護師も約５８０人が在籍する。小児専門の病院として、新生児への高度医療や、一般の医療機関では対応できない子どもの診療を行っている。