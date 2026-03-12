来場者先着2万人にプレゼントも…広島R、3.28EL埼玉戦でイベント『自由すぎる女王の大祭典』を開催!!
3月28日のWEリーグのホームゲームでイベントを開催するサンフレッチェ広島レジーナの選手たちが、来場を呼びかけるポストカード配布を11日に広島市内で実施した。
昨年3月にエディオンピースウイング広島(Eピース)での三菱重工浦和レッズレディース戦で開催したイベント『自由すぎる女王の大祭典』では、集客目標だった1万人の2倍以上、当時のWEリーグ新記録となる2万156人を動員。今年は『自由すぎる女王の大祭典 自由すぎる仲間とつくる! 史上最高の景色をっ!』と題し、3月28日(土)14時からEピースで行なわれるWEリーグ第17節・ちふれASエルフェン埼玉戦で開催される。
同イベントでは昨年から選手たちが3つの委員会に分かれ、告知活動などを自らアイディアを出して推進・実行している。今回は地域の人々にレジーナのことを知ってもらう活動を実施する『地域に根付く委員会』のメンバーから、FW古賀花野、MF早間美空、DF中村楓、DF嶋田華、DF朝倉加奈子が参加し、17時から約1時間、広島市中心部のアストラムライン本通駅の改札前でポストカードを配布した。
配布された『大祭典告知ポストカード』は、選手たちがデザインの考案から制作まで手がけたもの。通勤・通学途中の乗降客のほか、同日にEピースでAFCチャンピオンズリーグエリート・ラウンド16の第2戦が行われたこともあり、広島のレプリカユニフォームを着たファン・サポーターも数多く受け取っていた。
3月28日の試合では来場者先着2万人に、オリジナルデザインの『レジーナ大祭典ベースボールシャツ』をプレゼント。またスペシャルゲストとしてポップスピアニスト・ハラミちゃんが来場し、試合開始前、選手入場時に登場するほか、試合終了後にはスペシャルライブも行なわれる。チケットは発売中で、小中高生はクラブ公式チケットサイト『サンフレチケット』で、0円表示のチケットを取得すれば無料で入場できる。
