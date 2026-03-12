　3月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは320銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　243　　 +50（ +25.9%）
2位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　408　　 +80（ +24.4%）
3位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 1324　　+224（ +20.4%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 88.6　　+9.6（ +12.2%）
5位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　 1180　　+125（ +11.8%）
6位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　147　　 +15（ +11.4%）
7位 <215A>　タイミー　　　　　 1298　　+128（ +10.9%）
8位 <5572>　リッジアイ　　　　 2400　　+225（ +10.3%）
9位 <6085>　アーキテクツ　　　 3775　　+315（　+9.1%）
10位 <3672>　オルトＰ　　　　　 45.1　　+3.1（　+7.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4935>　リベルタ　　　　　　298　　 -38（ -11.3%）
2位 <4934>　Ｐアンチエイ　　　　700　　 -64（　-8.4%）
3位 <7267>　ホンダ　　　　　 1339.9　-108.6（　-7.5%）
4位 <1844>　大盛工業　　　　　　661　　 -44（　-6.2%）
5位 <6309>　巴工業　　　　　　 1880　　-118（　-5.9%）
6位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　　682　　 -35（　-4.9%）
7位 <1436>　グリーンエナ　　　 3850　　-195（　-4.8%）
8位 <6666>　リバーエレク　　　　853　　 -37（　-4.2%）
9位 <9980>　ＭＲＫＨＬＤ　　　　118　　　-5（　-4.1%）
10位 <3082>　きちりＨＤ　　　　　900　　 -38（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　10215　　+155（　+1.5%）
2位 <6301>　コマツ　　　　　　 7276　　 +71（　+1.0%）
3位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4050　　 +39（　+1.0%）
4位 <8591>　オリックス　　　　 4880　　 +35（　+0.7%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　　402　　+2.8（　+0.7%）
6位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1141.4　　+7.9（　+0.7%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　 1159.4　　+7.9（　+0.7%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　　606　　+3.9（　+0.6%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　485.6　　+3.1（　+0.6%）
10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1450　　+9.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7267>　ホンダ　　　　　 1339.9　-108.6（　-7.5%）
2位 <4502>　武田　　　　　　 5606.5　 -58.5（　-1.0%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　 1851.1　 -14.9（　-0.8%）
4位 <5019>　出光興産　　　　　 1430　 -10.5（　-0.7%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　379　　-2.4（　-0.6%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1613　 -10.0（　-0.6%）
7位 <4568>　第一三共　　　　 2885.5　 -14.5（　-0.5%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　　 1780　　-7.5（　-0.4%）
9位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2023　　-5.5（　-0.3%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5143　　 -11（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

