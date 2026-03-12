[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇156銘柄・下落128銘柄（東証終値比）
3月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは320銘柄。東証終値比で上昇は156銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 243 +50（ +25.9%）
2位 <4422> ＶＮＸ 408 +80（ +24.4%）
3位 <6613> ＱＤレーザ 1324 +224（ +20.4%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 88.6 +9.6（ +12.2%）
5位 <4664> ＲＳＣ 1180 +125（ +11.8%）
6位 <2776> 新都ＨＤ 147 +15（ +11.4%）
7位 <215A> タイミー 1298 +128（ +10.9%）
8位 <5572> リッジアイ 2400 +225（ +10.3%）
9位 <6085> アーキテクツ 3775 +315（ +9.1%）
10位 <3672> オルトＰ 45.1 +3.1（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 298 -38（ -11.3%）
2位 <4934> Ｐアンチエイ 700 -64（ -8.4%）
3位 <7267> ホンダ 1339.9 -108.6（ -7.5%）
4位 <1844> 大盛工業 661 -44（ -6.2%）
5位 <6309> 巴工業 1880 -118（ -5.9%）
6位 <7777> ３ＤＭ 682 -35（ -4.9%）
7位 <1436> グリーンエナ 3850 -195（ -4.8%）
8位 <6666> リバーエレク 853 -37（ -4.2%）
9位 <9980> ＭＲＫＨＬＤ 118 -5（ -4.1%）
10位 <3082> きちりＨＤ 900 -38（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 10215 +155（ +1.5%）
2位 <6301> コマツ 7276 +71（ +1.0%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4050 +39（ +1.0%）
4位 <8591> オリックス 4880 +35（ +0.7%）
5位 <4689> ラインヤフー 402 +2.8（ +0.7%）
6位 <7272> ヤマハ発 1141.4 +7.9（ +0.7%）
7位 <3402> 東レ 1159.4 +7.9（ +0.7%）
8位 <5401> 日本製鉄 606 +3.9（ +0.6%）
9位 <4005> 住友化 485.6 +3.1（ +0.6%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1450 +9.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1339.9 -108.6（ -7.5%）
2位 <4502> 武田 5606.5 -58.5（ -1.0%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1851.1 -14.9（ -0.8%）
4位 <5019> 出光興産 1430 -10.5（ -0.7%）
5位 <7201> 日産自 379 -2.4（ -0.6%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1613 -10.0（ -0.6%）
7位 <4568> 第一三共 2885.5 -14.5（ -0.5%）
8位 <6526> ソシオネクス 1780 -7.5（ -0.4%）
9位 <3382> セブン＆アイ 2023 -5.5（ -0.3%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5143 -11（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 243 +50（ +25.9%）
2位 <4422> ＶＮＸ 408 +80（ +24.4%）
3位 <6613> ＱＤレーザ 1324 +224（ +20.4%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 88.6 +9.6（ +12.2%）
5位 <4664> ＲＳＣ 1180 +125（ +11.8%）
6位 <2776> 新都ＨＤ 147 +15（ +11.4%）
7位 <215A> タイミー 1298 +128（ +10.9%）
8位 <5572> リッジアイ 2400 +225（ +10.3%）
9位 <6085> アーキテクツ 3775 +315（ +9.1%）
10位 <3672> オルトＰ 45.1 +3.1（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 298 -38（ -11.3%）
2位 <4934> Ｐアンチエイ 700 -64（ -8.4%）
3位 <7267> ホンダ 1339.9 -108.6（ -7.5%）
4位 <1844> 大盛工業 661 -44（ -6.2%）
5位 <6309> 巴工業 1880 -118（ -5.9%）
6位 <7777> ３ＤＭ 682 -35（ -4.9%）
7位 <1436> グリーンエナ 3850 -195（ -4.8%）
8位 <6666> リバーエレク 853 -37（ -4.2%）
9位 <9980> ＭＲＫＨＬＤ 118 -5（ -4.1%）
10位 <3082> きちりＨＤ 900 -38（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 10215 +155（ +1.5%）
2位 <6301> コマツ 7276 +71（ +1.0%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4050 +39（ +1.0%）
4位 <8591> オリックス 4880 +35（ +0.7%）
5位 <4689> ラインヤフー 402 +2.8（ +0.7%）
6位 <7272> ヤマハ発 1141.4 +7.9（ +0.7%）
7位 <3402> 東レ 1159.4 +7.9（ +0.7%）
8位 <5401> 日本製鉄 606 +3.9（ +0.6%）
9位 <4005> 住友化 485.6 +3.1（ +0.6%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1450 +9.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1339.9 -108.6（ -7.5%）
2位 <4502> 武田 5606.5 -58.5（ -1.0%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1851.1 -14.9（ -0.8%）
4位 <5019> 出光興産 1430 -10.5（ -0.7%）
5位 <7201> 日産自 379 -2.4（ -0.6%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1613 -10.0（ -0.6%）
7位 <4568> 第一三共 2885.5 -14.5（ -0.5%）
8位 <6526> ソシオネクス 1780 -7.5（ -0.4%）
9位 <3382> セブン＆アイ 2023 -5.5（ -0.3%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5143 -11（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース