韓国人気ガールズグループ・Ｉ．Ｏ．Ｉ（アイオーアイ）がデビュー１０周年を記念して再集結し、単独コンサートの開催を予告した。Ｉ．Ｏ．Ｉのコンサートは２０１７年以来、９年ぶりとなる。

Ｉ．Ｏ．Ｉの所属事務所・ＳＷＩＮＧエンターテインメントは９日に開設した公式インスタグラムに、デビュー１０周年記念コンサート「ＬＯＯＰ」ツアーの日程を公開。５月２９日、３０日、３１日のソウル公演をはじめ、バンコク、香港での日程が記載されている。公演タイトルには「終わったと思われた物語が再び続いていく」というメッセージが込められているとし、ツアーポスターにはＩ．Ｏ．Ｉを象徴するピンク色が採用された。

Ｉ．Ｏ．Ｉは２０１６年４月、サバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１」から誕生した１１人組の期間限定グループで、現在はソロアーティストとして活躍するチョン・ソミや元ｇｕｇｕｄａｎで、女優としても活躍しているキム・セジョン、Ｗｅｋｉ Ｍｅｋｉのチェ・ユジョン、キム・ドヨンなどが所属し当時、絶大なる人気を集めていた。