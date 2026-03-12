森三中の大島美幸（４６）とお笑いコンビ・ガンバレルーヤによる音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１２日、２６日に配信リリースする８曲目の新曲「ＬＩＬ ＢＩＴ」の新ビジュアルを公開した。チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とのタイアップソングとあって、公開となった新ビジュアルも、同商品のキャラクター「チョコジロー」が登場するカットとなっている。

この新曲は、ＭｙＭが作詞した作品で、頑張り過ぎずに気楽に行こう！といったメッセージをＭｙＭらしい言葉で表現している。

Ｍｉｙｕｋｉ（大島美幸）は「子どもから大人まで口ずさめる楽しい楽曲となりました。“いつも頑張っているみんな、たまには休もうぜ！”というメッセージを込めました」との思いを明かした。Ｙｏｓｈｉｋｏ（ガンバレルーヤ・よしこ）も「自分にちょっとご褒美をあげてみて！。聴いたら身体がちょっと踊ってしまうような曲で、楽しく聴いてくださったらうれしい」と言い、Ｍａｈｉｒｕ（同・まひる）は「肩の力が抜けて、思わず口ずさんでしまうような楽しい楽曲。聴いて、ひと息ついて、チルってみてください」と、癒やしソングとしてアピールした。

またこの日、２周年を記念したライブ「ＭｙＭ ２ｎｄ Ｄｅｂｕｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ」（５月１５日に東京・恵比寿ＬＩＱＵＩＤＲＯＯＭ、５月２９日に大阪・なんばＨａｔｃｈ）のチケットの一般発売を、２１日から開始すると発表した。