キンプリ、「Myojo」レギュラー卒業へ 金メダルをかじる密着カットが表紙に
King ＆ Princeが、3月21日発売の雑誌「Myojo」5月号（集英社）の通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面12ページ、厚紙カードに登場する。King ＆ Princeは同号でレギュラーを卒業。「Myojo」での初登場から、永瀬廉は14年4ヵ月、高橋海人は12年7ヵ月となる。
【写真】ちっこい版表紙は、キンプリが花をさしたフォークを口元に添える美麗カット
全国4都市をめぐるドームツアーを敢行する中、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing ＆ Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画『鬼の花嫁』でダブル主演。グループとしてはもちろんのこと、個人としても映画やドラマ、バラエティーを始めとした多方面でめざましく活躍し、世代や性別を問わず熱い支持を集めている。
通常版は、そんな2人の門出を祝した金メダル表紙。デニムの双子コーディネートを着用し、チークを入れたほっぺたをくっつけあいながら1つの金メダルをかじる、密着カットとなっている。「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋）、「海人のほっぺはあったかかった」（永瀬）と言うほどの距離感だ。通常版の裏表紙は、2人そろって花を舌にのせて子どものように笑う、キュートなカットが採用されている。
ちっこい版の表紙は、晩餐会をイメージして撮影。レースのグローブや大きなリボンタイをまとった、春らしいロマンチックなドレスアップスタイルの2人が、花をさしたフォークを口元に添えるコンセプチュアルな美麗カットとなっている。ちっこい版の裏表紙はガラっと雰囲気を変え、白シャツ、黒ネクタイ、リムレスメガネというクールな双子コーディネートを着用。表裏でギャップを楽しめる仕様だ。
中面では、King ＆ Prince、ティアラ（ファンネーム）、「Myojo」が互いに賞を贈りあう「いただきたい！ さしあげたい！ れんかいAWARD、発表!!」を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、”れん←→かいBIGLOVE賞”、“ティアラは〇〇〇（※ハートが3つ）で賞）”と称し、愛の言葉をたっぷり語ってもらう座談会も敢行。
また、「Myojo」での2人の歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojoジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集となっている。なお、永瀬のソロ連載「日日恋廉」もレギュラー最終回。拡大版で届ける。
そのほか、SixTONESのメンバーがひとりずつ登場する連載「SixTONES “if” Photo Theater」の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切り取っている。
大特集は「俺の黒歴史」。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史”と憧れの先輩に感動した“白歴史”が集まった。さらに、第32回あなたが選ぶジュニア大賞の新部門“いちばんバブい”の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード「ばぶばぶカード」もついてくる。
「Myojo」5月号は、集英社より3月21日発売。定価は通常版1000円（税込）、ちっこい版800円（税込）。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】ちっこい版表紙は、キンプリが花をさしたフォークを口元に添える美麗カット
全国4都市をめぐるドームツアーを敢行する中、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing ＆ Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画『鬼の花嫁』でダブル主演。グループとしてはもちろんのこと、個人としても映画やドラマ、バラエティーを始めとした多方面でめざましく活躍し、世代や性別を問わず熱い支持を集めている。
ちっこい版の表紙は、晩餐会をイメージして撮影。レースのグローブや大きなリボンタイをまとった、春らしいロマンチックなドレスアップスタイルの2人が、花をさしたフォークを口元に添えるコンセプチュアルな美麗カットとなっている。ちっこい版の裏表紙はガラっと雰囲気を変え、白シャツ、黒ネクタイ、リムレスメガネというクールな双子コーディネートを着用。表裏でギャップを楽しめる仕様だ。
中面では、King ＆ Prince、ティアラ（ファンネーム）、「Myojo」が互いに賞を贈りあう「いただきたい！ さしあげたい！ れんかいAWARD、発表!!」を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、”れん←→かいBIGLOVE賞”、“ティアラは〇〇〇（※ハートが3つ）で賞）”と称し、愛の言葉をたっぷり語ってもらう座談会も敢行。
また、「Myojo」での2人の歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojoジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集となっている。なお、永瀬のソロ連載「日日恋廉」もレギュラー最終回。拡大版で届ける。
そのほか、SixTONESのメンバーがひとりずつ登場する連載「SixTONES “if” Photo Theater」の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切り取っている。
大特集は「俺の黒歴史」。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史”と憧れの先輩に感動した“白歴史”が集まった。さらに、第32回あなたが選ぶジュニア大賞の新部門“いちばんバブい”の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード「ばぶばぶカード」もついてくる。
「Myojo」5月号は、集英社より3月21日発売。定価は通常版1000円（税込）、ちっこい版800円（税込）。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記