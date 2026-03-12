生見愛瑠、ミニスカコーデ披露 イベントオフショットに「大人っぽい」「腰の位置レベチ」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】女優でモデルの生見愛瑠が3月11日、自身のInstagramを更新。イベントオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「腰の位置レベチ」ミニスカコーデ
生見は「君歌イベントありがとうございました 公開まで1週間となりどきどきです お楽しみに！」とつづり、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開）のイベントに参加した際のオフショットを複数枚投稿。ガラス張りの建物を背景に、黒地に花柄のトップス、美しい脚が際立つハイウエストのショート丈ボトムス、ロングブーツを合わせたシックな装いを披露している。
この投稿には「女神降臨」「美しくて眩しい」「大人っぽい」「腰の位置レベチ」「映画楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人モデル「腰の位置レベチ」ミニスカコーデ
◆生見愛瑠、美脚際立つコーデ披露
生見は「君歌イベントありがとうございました 公開まで1週間となりどきどきです お楽しみに！」とつづり、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開）のイベントに参加した際のオフショットを複数枚投稿。ガラス張りの建物を背景に、黒地に花柄のトップス、美しい脚が際立つハイウエストのショート丈ボトムス、ロングブーツを合わせたシックな装いを披露している。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿には「女神降臨」「美しくて眩しい」「大人っぽい」「腰の位置レベチ」「映画楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】