ずっと真夜中でいいのに。が、ヤマハのコラボイベント＜名巧音楽館’26＞の開催が決定した。

期間は2026年3月27日から5月25日まで、ヤマハのブランド発信拠点であるYamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷、以下YSC渋谷）にて開催される。

2025年8月にずっと真夜中でいいのに。とヤマハのコラボレーション スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」の発売を発表し、今回のイベントはその「HPH-MT8Z」の一般発売を機に実現した。それらのオーディオ製品に加え、だれでもギター演奏の楽しさを体感できる「自動運指ロボット」などを揃え、ずっと真夜中でいいのに。の名曲とともに、“音の世界”をさまざまな視点から楽しむことができる入場無料のイベントとなっている。

ずっと真夜中でいいのに。は、3月25日に2年9カ月ぶりとなる4枚目のフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO)を発売する。アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、映画『ドールハウス』主題歌「形」等のシングル公開曲に加え、未発表の新曲や、初となる10分超えの大作曲、コンセプトに沿ったインタールード等含め、改めて”アルバム”の再定義に拘った1枚だという。数量限定フィギュア盤は、「TAIDADA」MVのにらちゃんフィギュアが限定COLD SLEEP TOY BOX仕様のパッケージに収められたプレミアムな形態となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜名巧音楽館’26＞ ・期間：2026年3月27日（金）〜5月25日（月） 火曜定休（祝日を除く）

※4月4日（土）および4月19日（日）〜23日（木）は休止します。

※期間中、一部の体験を休止する場合があります。詳細はイベントウェブサイトをご確認ください。

・会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷）

（東京都渋谷区桜丘町3-4 渋谷サクラステージ SAKURAサイド 3階）

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/

・参加方法：一部予約制 (混雑状況に応じて入場制限を行う場合があります、体験予約済みの方は入場可能)

・イベント詳細

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2026/260326-0531-01/ ▼イベント内容

1.名巧サウンドソムリエ by YamahaターンテーブルTT-S303＆スタジオモニターHPH-MT8/MT8Z

ターンテーブル「TT-S303」とスタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8」「HPH-MT8Z」を使用し、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲をLP盤で試聴できます。デジタル音源での試聴環境も用意し、アナログとのサウンドの違いをお楽しみいただけます。 2.名巧ギター体験by Yamaha LS16 ARE

ヤマハ株式会社と熊本大学との共同研究で開発した「自動運指ロボット」を使用したギター体験展示を初開催。弦を弾くだけで、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲を奏でることができます。使用ギターは、ACAねが愛用するヤマハ アコースティックギター「LS16 ARE」です。 3.名巧BAR

YSC渋谷のCAFEエリアでは、「HPH-MT8Z」をモチーフにしたカクテル／ノンアルコールカクテルや、ずっと真夜中でいいのに。にちなんだラテアートを施したカフェラテを期間限定で提供。いずれもオリジナルステッカー付きです(先着順・数量限定)。 4.「ZUTOMAYO SOUNDS」「ZUTOMAYO MART」商品特別展示

スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」をはじめ、オンラインストア「ZUTOMAYO MART」にて販売中の「ZUTOMAYO SOUNDS」の商品などを展示します。

ZUTOMAYO MART https://zutomayo.net/mart/ 5.アンケート回答・SNS投稿キャンペーン

2026年3月27日(金)〜5月25日(月)の期間中、YSC渋谷でアンケート回答および、ハッシュタグ #名巧音楽館 を付けてSNS投稿いただいた方に、本イベントのキービジュアルをモチーフにしたオリジナルステッカーをプレゼントします。 6.名巧サウンドソムリエ育成講座

ヤマハスタッフによるレコードやオーディオに関する専門知識のレクチャーを受けながら、フラッグシップターンテーブル「GT-5000」をはじめとするHiFiオーディオシステムで、ずっと真夜中でいいのに。の名曲のLP盤を試聴できます。アーティストの細かな息づかいやエネルギッシュな躍動感まで感じ取れる、臨場感あふれる音楽体験です。

◾️4thフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO) 2026年3月25日（水）発売

予約：https://lnk.to/ZTMY_KSD_ec ○数量限定フィギュア盤［1CD＋GOODS］

UPCH-29503 ￥9,900（税込）

・限定COLD SLEEP TOY BOX仕様

・にらちゃんフィギュア(TAIDADA) 約17cm 両腕可動式

・カオスコラージュ紙ジャケ仕様CD 80光年先の君へ

・ZUTOMAYO リリックポスター(355×480mm 折畳)

・デイリーユーストートバッグ(約400×420×120mm)

・メディアノーチェメタリック缶バッジ(約56mm) ○初回限定魔導書盤［4CD］

UPCH-29504 ￥6,380（税込）

・魔導書パッケージ仕様(名巧加⼯)

・本編全曲オフボーカル(インスト) 収録 【DISC 2】

・「LIVE『コズミックどろ団⼦ツアー』@東京ガーデンシアター公演」⾳源CD【DISC 3】【DISC 4】

・ぷくぷくオリジナルステッカーシート ○通常盤［1CD］

UPCH-20717 ￥3,000（税込） ▼収録曲

01.地球存在しない説 02. 間人間 03. メディアノーチェ

04.TAIDADA 05. 蟹しゃぶふぁんく 06. 微熱魔

07.クリームで会いにいけますか (Disco Re-Edit)

08.またね幻 (Live in Studio_80光年先の君へ)

09.シェードの埃は延長 10. 形 11. ultra魂

12.不死身の訓練 13. 海馬成長痛 14. アンチモン 15. よもすがら

16.クズリ念 (Live in Studio_温蔵庫) 17. 嘘じゃない

18.lowmotion algae ▼全店舗先着特典

・「オリジナル8bit(ファミコン風)アレンジCD(2曲入り)」

※フロッピーディスク風デザイン紙ジャケ仕様

✴︎TAIDADA_夏枯れ

✴︎微熱魔あいつら全員同窓会 ✴︎嘘じゃない残機

✴︎海馬成長痛ミラーチューン ✴︎メディアノーチェ花一匁

5種の内ランダム1種

※先着特典となり、各店無くなり次第終了となります