◆オープン戦 ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）

広島・中村奨成外野手が３打席で２安打３出塁と結果を残した。初回１死の第１打席で右中間二塁打を放つと、３回２死一塁でオープン戦１号となる先制２ラン。高めの直球を左翼席に運んだ。５回２死一、三塁でも追加点につながる四球。オープン戦は打率３割５分３厘と存在感を見せている。

試合後は「ホームランバッターではないので。１打席目の二塁打とか３打席目の四球とか、あんなのは最高ですよね。ああいう打席を増やしていければ」と冷静。新井監督は２番での起用について「ちゃんと適応できている。（開幕後も）可能性はある」と評価した。中村奨は「打順に対しては（意識は）ない」と語りつつ、役目は自覚。「２打席目のように（思い切って）いくときはいこうと思っているし、３打席目はチャンスだったけど、ヒットを打ちにいく中で追い込まれて、なんとかしようと四球が取れた」と語った。

昨季は自己最高の１０４試合に出場。右方向へのつなぎの打撃も見せたが「そのへんを確率良くできるように、キャンプから取り組んできていた。意図して打てるようになってきたのが一番大きい」と成長も実感した。外野はドラフト１位・平川（仙台大）も目立っているが、レギュラー定着を誓う２６歳も負けてはいない。ルーキーの実力を「すごいなと思っています」と認めながら「人がどうこうより、自分がしっかり結果を出すことに対して取り組んで」と集中した。