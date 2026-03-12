¡Ö¾¡ÍøÀë¸À¡×¤·¤¿¤¬¡ÄÊÆ¥¤¥é¥óÀï¤Î3Âç¸íÈ½ÃÇ¡ÖÈ¿·â¥ì¥Ù¥ë¡¦¸¶Ìý²Á³Ê¥·¥ç¥¯¡¦¸¢ÎÏ·Ñ¾µ¡×¡Ê2¡Ë
¥¤¥é¥ó¤ÏºòÇ¯6·î¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Î³Ë¸ò¾Ä¶ÉÌÌ¤ÇÊÆ·³¤Î´ñ½±ºîÀï¤Ë¤è¤ê³Ë»ÜÀß¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸·³»öÅªÂÐ±þ¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁêÅöÉôÊ¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ·³¤Î·³¼ûÊª»ñ¾ÃÌ×Â®ÅÙ¤âÍ½ÁÛ¤è¤êÂ®¤¤¾õ¶·¤À¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏºÇ¶á¤ÎÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤ÎÈó¸ø³«²ñ¸«¤Ç³«Àï¤«¤é2Æü´Ö¤Ç56²¯¥É¥ë¡ÊÌó8896²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÃÆÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Î10Æü¤ÎµÄ²ñÊó¹ð»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤ÎºÇ½é¤Î6Æü´Ö¤À¤±¤ÇºÇ¾®113²¯¥É¥ë¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£»öÁ°½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¼ÂºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±»æ¤Ï¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬À¸¤»Ä¤ê¤Ø¤Î¶¼°Ò¤È¹Í¤¨¤ëº£²ó¤ÎÀïÁè¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È»²ËÅ¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤É¤ì¤À¤±¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡þ¸íÈ½ÃÇ¢¸¶Ìý²Á³Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î²á¾®É¾²Á
ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¤âÄËº¨¤Î¸íÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÀÐÌýÀïÁè¡×¤ÎµÕ½±¤ò½½Ê¬¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Àè·î18Æü¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤ÏÀïÁè¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤âÃæÅì¤ÎÀÐÌý¶¡µëË¸³²¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ìº®Íð¤Î²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÊäº´¿Ø¤â¤ä¤Ï¤êÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤ò¸«¤»¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò¼×ÃÇ¤·º£²ó¤ÎÀïÁè¤ò¡ÖÀ¤³¦Åª·ÐºÑÀïÁè¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤òÄã¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¼óÇ¾Éô¤ò½üµî¤¹¤ëÇ¤Ì³¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ì½³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤ËÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥ó¤Î°Ò³Å¤ËÂ³¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë11Æü¤À¤±¤Ç³¤¶®°ìÂÓ¤ÇÁ¥Çõ4ÀÉ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑÃÏ°è¤Î¾¦¶ÈÅª³¤±¿¤Ï¤Þ¤Ò¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³ÊµÞÆ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Î¸¶Ìý²Á³Ê¾å¾º¤ò¿¨È¯¤·¤¿·ÐºÑ´íµ¡¤òÄÀÀÅ²½¤µ¤»¤ë°Æ¤òµÞ¤¤¤ÇÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¸íÈ½ÃÇ¤Î¿¼¹ïÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï³¤¶®±¿¹Ò°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ìÈÕ¤Ç¡Ê¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î¡Ëµ¡ÍëÉßÀßÁ¥¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò½üµî¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤³¤ÎÆüÅÅ·âÅª¤ËÀïÎ¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¤¦¤Á1²¯7200Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¸¶Ìý²Á³ÊµÞÆ¤¬Â³¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î´íµ¡´¶¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿Á¼ÃÖ¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¸íÈ½ÃÇ£¥¤¥é¥óÂÎÀ©ÊÑ²½Í½Â¬¤Î´Ö°ã¤¤
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï³«Àï¸å¤Ë¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¹½¿ÞÊÑ²½Í½Â¬¤â¤Ï¤º¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°ìÉô·³Êäº´¿Ø¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¹â°Ì»ØÆ³Éô¤ò½üµî¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·ÀïÁè¤ò½ªÂ©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤ì¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ï»àË´¤·¤¿ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÆóÃË¤Î¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤òÎ©¤Æ¤ÆÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÃéÀ¿¤ÎÀÀ¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¶¯¹ÅÇÉ¤¬¤µ¤é¤Ë·ë½¸¤¹¤ëÍÍÁê¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£