JR東、26年度に新宿、御茶ノ水駅にホームドア設置へ 25年度末までに162駅345番線を整備予定
JR東日本は12日、2026年度に新宿駅や御茶ノ水駅など29駅60番線でホームドアを整備する方針を発表した。同社は31年度末までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線の整備を完成させる予定。
【画像】知っている駅は入ってる？JR東が26年度にホームドアを整備する駅一覧
ホームドアが設置されるのは中央・総武線（各駅停車）新宿駅や中央線（快速）の御茶ノ水駅、京浜東北線の浜松町駅など。
同社によると、25年度末までに162駅345番線でホームドアの整備が完了する予定という。同社は「今後も継続して、より安全な駅ホームの実現に向けて、整備目標の完遂を目指します」としている。
