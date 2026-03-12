3月5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、大谷翔平をはじめとする“侍ジャパン”が激闘を繰り広げている。「文藝春秋」最新号では、日本球界の有識者による座談会を開催。WBCで日本が連覇を果たすには、何が必要なのか--。

【画像】3月8日のオーストラリア戦で勝利した侍ジャパンは、プールC1位で準々決勝進出を決めた

◆◆◆

鷲田 2023年の優勝から3年、連覇を目指して野球日本代表がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に挑んでいます。前回大会で投手コーチを務めた吉井理人さん、2006年の第1回WBCに出場された里崎智也さん、日米通算906試合登板の五十嵐亮太さんにお集まりいただきました。今回はアメリカが本気を出して強力メンバーを集めており、優勝は簡単ではないでしょう。アメリカ代表といえば、今回は投手陣にサイ・ヤング賞のスキーンズ、打者は主将のジャッジをはじめ、本塁打王のローリーとシュワーバーなどを揃え、史上最強のチームに見えます。

ほかにも、ベネズエラにはメジャーMVP経験のあるアクーニャJr.や、15勝投手のルサルドがいますし、ドミニカ共和国には大谷翔平（ドジャース）以上の契約金で話題になったソトや、ワールドシリーズでドジャースと激戦を繰り広げたゲレーロJr.がいます。どうすれば彼らを打ち破って勝ち上がれるでしょうか？



日本はおろか世界からも圧倒的な注目を集める大谷翔平。日本を優勝に導けるのか Ⓒ文藝春秋

吉井 選手たちにいつも伝えていることですが、一発勝負のトーナメントで初見の選手が相手では、平常心でいられません。だからこそ、「ベストじゃなくて、グッドが出ればいい」と思うことです。実は現役時代、メジャーに行って大投手のマダックスから言われた言葉なんです。渡米したばかりで、まだ英語がよくわからなかった頃でしたけれど（笑）。日本ハムのコーチ時代、大一番の試合の前に、この話を大谷にしたら、彼も「グッドですね」と共感したようでした。

五十嵐 アスリートは完璧主義者ですから、大舞台では気負いすぎて悪い連鎖反応が起こることもある。大事なのは、チームの中で自分の役割を明確にしてプレーに集中すること。近藤健介（ソフトバンク）や山本由伸（ドジャース）も「グッドでいい」と冷静なアプローチをしているように見えますね。

里崎 プロ野球選手が国際大会に参加するようになった2000年のシドニー五輪以降、日本は主要3大大会のすべてでベスト4に残っています。ベスト4から先の勝負は運も絡んできますから、ここ一番で打てるか、ミスをしないかが重要です。そのためには、アプローチの方法は人それぞれですが、「普通」のことを「普通」にこなすことですよ。優勝できるかどうかは、そこにかかっています。

一番大事な試合は準々決勝

鷲田 まずは投手陣について話していきましょう。

里崎 優勝するためには、アメリカに渡って3月13日から始まる準々決勝からの3試合を、どんな先発陣で戦うかが重要です。球数制限があるので、勝ちきるためのローテーションを考えないといけない。

鷲田 WBCでは、投球50球以上で中4日、30球以上もしくは2試合連続登板で中1日あけないとダメです。つまり、準々決勝で先発してしまうと、決勝では投げられません。

吉井 しかし、一番大事なのはトーナメント初戦の準々決勝です。ここはやはり、山本に行ってほしい。

五十嵐 登板間隔から計算すると、一次ラウンド初戦（対台湾）の先発投手が準々決勝を投げる可能性が高いですね。前回大会でも、初戦で先発した大谷が準々決勝のイタリア戦で投げました。

準決勝は菊池雄星（エンゼルス）でいき、決勝は調子が良ければ菅野智之（ロッキーズ）でしょうか。

吉井 準決勝は菊池が順当かな。ただ、今後の日本代表を考えると、決勝は若手に先発させたい気持ちもあります。伊藤大海（日本ハム）、郄橋宏斗（中日）、北山亘基（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）あたりですね。同じくらいの調子だったら、若い投手に先発させた方がいい。

※この続きでは、「9回を託したい投手」について語り合っています。約8800字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（吉井理人×里崎智也×五十嵐亮太「2026WBC 連覇のための緊急会議」）。

（吉井 理人,里崎 智也,五十嵐 亮太／文藝春秋 2026年4月号）