「浦島太郎さんが生きていたら、こういう気持ちなのかな」

【画像】「首筋に触れて…」完璧なフリー演技を終え涙を見せた木原龍一と、じっと見つめる三浦璃来



ミラノ五輪から帰国した木原龍一選手（33）本人もそう驚くほど、日本列島は“りくりゅうフィーバー”に沸き上がっていた。



神対応のりくりゅう

「つきあってるの？」の質問に「ご想像にお任せします」

フリーで会心の演技を見せ、世界歴代最高得点をマークして金メダル。ドラマチックな快挙で、りくりゅうペアは一躍脚光を浴びた。

「木原選手と三浦璃来選手（24）のペアが金メダルを獲得した瞬間は、日本のお茶の間にとってミラノ五輪最大のハイライトでした。現地で『桃鉄』などのゲームをしているというエピソードや、木原選手が三浦選手を抱えて運ぶ『木原運送』も話題になりました」（スポーツ紙デスク）

2月24日の帰国時には400人のファンが成田空港で出迎えた。その後、選手団の帰国会見に参加し、翌25日は日本記者クラブでの会見に臨んだ。

「親しい様子に『つきあってるの？』と関心も集め、この会見では2人の関係について質問も。2人は笑顔で『ご想像にお任せします』と答えました」（同前）

息つく間もない。

「『めざましテレビ』から『王様のブランチ』まで、テレビ各局の生放送も含めた番組に出演。また木原選手は愛知県東海市、三浦選手は兵庫県宝塚市とそれぞれの地元にも戻って、市長への表敬訪問など過密スケジュールをこなしました」（同前）

坂本香織と北海道でお寿司を堪能

「トリプルツイストリフト」のごとき回転ぶり。しかも3月上旬には、りくりゅう＆坂本花織選手が3人で北海道を堪能したという。

「3人が訪れた古平町のお寿司屋さんはもともと人気店でしたが、地元テレビなどが来店を報じると、予約や問い合わせが激増したそうです」（地元関係者）

りくりゅうのフィーバーは、とてつもない経済効果を生みそうだ。

