¡¡½ÀÆ»¤Ç¤È¤â¤ËºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿½÷»Ò63¥¥íµé¤Î²Å½Å½Õ³ò¡Ê¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ÈÆ±70¥¥íµé¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬12Æü¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥Ó¥ê¥·Âç²ñ¡Ê20¡Á22Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²Å½Å¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤ëÃæ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Å½Å¤ÏÆÀ°Õ¤Î¿²µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î©¤Áµ»¤Î¶¯²½¤Ë¤âÅØ¤á¡Ö¿²µ»¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÀ®²Ì¤ò¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÅÄÃæ¤Ï¶¯Å¨¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÁª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¼êÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£