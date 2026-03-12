ラグビー関東大学リーグ1部の東洋大は12日、東京都文京区の白山キャンパスで、26年度にリーグワンに加入する選手5人の会見を開いた。参加したのはいずれも4年生のCTBアダム・タマティ（BL東京）、LO栗原大地（東京ベイ）、LOジュアン・ウーストハイゼン（埼玉）、FLステファン・ヴァハフォラウ（静岡）、FL森山海宇オスティン（浦安）の5人。

会見に同席した福永昇三監督によれば、トップリーグ時代を含め、1学年からトップチームに5人を輩出するのは「間違いなく初めて」という快挙。部員総数は64人（選手のみ）と他の強豪校の半分以下だが、小所帯の強みを生かして「目が行き届きやすい」という指導とチームの一体感が奏功。21年度の入れ替え戦で1部昇格を果たすと、24、25年度はリーグ戦2位と躍進。その中心で活躍してきた選手が、リーグワンへ羽ばたくことになった。

日本国内の選手で最長身とみられる身長2メートル12のLOジュアン・ウーストハイゼンは、福永監督の古巣でもある埼玉（同監督在籍当時は三洋電機）に入団。「セットピースと空中戦が強み。できるだけ早く（公式戦）デビューできるように、全力を尽くしたい」と抱負を述べた。

すでに2月1日からチームに合流しており、「普段から練習は短時間で集中しているが。非常にレベルが高い。自分を向上させたいなら、自分自身の取り組み次第」と学生とプロの違いを感じ取っている様子。その中で日本代表のFLベン・ガンターが親身になってサポートしてくれているといい、「若い選手と根気よく接してくれる。僕らを最高レベルに引き上げようとサポートしてくれている」と感謝した。

来日当初は寮の大浴場に「恥ずかしくて」入れなかったというウーストハイゼンも、今ではすっかり日本の生活に慣れたという。「14歳か15歳の頃には2メートルに達した」というビッグボーイが、まずはリーグワンの制空権支配を目指す。