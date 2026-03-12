【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、１次ラウンド最終戦が米国とプエルトリコで行われ、Ｄ組ではドミニカ共和国がベネズエラとの全勝対決を制して首位通過。

Ｃ組１位の日本は１４日（日本時間１５日）の準々決勝で、Ｄ組２位のベネズエラと対戦する。

ドミニカ共和国７―５ベネズエラ

ドミニカ共和国が打ち勝った。ソトの先制２ランなど４本塁打で７点を挙げ、振り切った。ベネズエラは九回の追い上げ及ばず。

「相手にとって厄介だ」プホルス監督も自賛

ドミニカ共和国のプホルス監督は誇らしげだった。「我々のような打線を擁するチームは相手にとって厄介だ」。初戦から３戦計９発の打線がこの日も爆発力を発揮し、同組のライバルを粉砕した。

先陣を切ったのは３番ソト（メッツ）だ。一回一死一塁、「常に速球を狙っている」という姿勢を貫いた。２球続けて空振りしたが、みたび向かってきた直球は逃さない。外角高めの球を捉え、中越えの先制２ランとした。

この一撃に触発されたか、三回には２番マルテ（ダイヤモンドバックス）、４番ゲレロ（ブルージェイズ）がソロで続く。その裏に１点差に詰め寄られたが、直後の四回には１番タティス（パドレス）が３ランを放り込み、試合の主導権を譲らなかった。

各打者の思い切りの良さが際立つ打線には、波に乗ったら手を付けられない勢いがある。「これまでと同じ雰囲気、同じルーチン、そして持てる全てを出し切り、同じ仕事をしたい」とソト。１次ラウンドでさらに深めた自信を胸に突き進む。（平沢祐）