「代理出産」宙づりのまま四半世紀　海外では制度整備も、日本で議論進まず　子どもを望む人の選択肢になるか

子どもを望みながらも病気で妊娠できない女性などに代わり、別の女性が子どもを産む「代理出産」。海外では制度化や禁止などルールが設けられている国がある一方、日本では明確なルールがないまま議論が続いている。

2000年前後に国内で議論が広がったものの、宙づりのまま、四半世紀が過ぎようとしている。これまでの議論の流れを振り返るとともに、代理出産をめぐる専門家らの考えを聞いた。

代理出産への懸念

この問題をめぐっては、導入を求める声がある一方で、さまざまな倫理的・法的な懸念が指摘されてきた。

経済的に困窮した女性が代理母を務める構図が搾取に繋がるのではないか。

生まれてくる子どもの法的立場をどう考えるのか。

出産のリスクを第三者に負わせることに倫理的な問題はないのか。

こうした懸念から、日本産科婦人科学会は代理出産を禁止する方針を示してきた。国の専門委員会も2000年、「禁止すべき」という報告書をまとめていた。

“禁止方針”に反した医師への批判

そんな代理出産が広く耳目を集めたのは、2001年。

長野県の産婦人科医、根津八紘医師が、妻が妊娠できない夫婦のために代理出産を実施したことを公表すると、「倫理観が欠如している」などの批判が殺到。報道も過熱した。

その後、2003年5月に国の審議会が改めて「禁止」の方針を示し、日本産科婦人科学会も再検討の余地はあるとしつつ、「実施を認めない」とする会告を出した。

もっとも、これらはいずれも“方針”にとどまり、法律による“禁止”は設けられなかった。

郄田夫妻のケースで再び脚光

代理出産は直後、再び脚光を浴びることになる。

2003年、俳優の向井亜紀さんと、プロレスラーの郄田延彦さんが、アメリカで代理出産によって双子の男児を授かったと発表。帰国後、品川区役所に出生届を提出したが、「双子は“代理母”の子ども」として受理されなかった。

夫婦は不受理を不服として争い、東京高裁は出生届の受理を認めたが、最高裁が覆した。

示された“法規制の必要性”

こうした議論の高まりを受け、日本学術会議は2008年、代理出産について「法律による規制が必要で、原則禁止とすべき」とする提言をまとめた。一方で、厳格な管理のもとで限定的に実施する「試行的実施」の道も示した。

しかし、この提言を受けても具体的な法整備は進まず、代理出産をめぐる制度は約20年間、“宙づり”のまま放置されてきた。

動き出した議論、しかし……

停滞してきた議論は、2020年代に入り、動き始める。

精子や卵子の提供による出産が広まる中、法的枠組みを設けようと、超党派の議員連盟が議論を重ね、2025年2月、参議院に「特定生殖補助医療法案」を提出した。

法案では、提供された精子や卵子で生まれた子どもについて、その夫婦を法律上の親とすることや、成人後に提供者の情報を一部知ることができる仕組みなどが盛り込まれた。

一方、代理出産は制度として認めず、見返りとして報酬を受け取った場合などには罰則が設けられる内容となっていた。こうしたルールについては、「制度設計に向けた第一歩」と評価する声がある一方、代理出産を望む当事者の夫婦からは「私たちの選択肢を奪うのか」といった批判もあがった。

結果として、法案はLGBTや「出自を知る権利」をめぐる論点などから野党が反対し、審議入りしないまま廃案となった。

代理出産をめぐる議論は、現在も“宙づり”のままだ。

海外では制度化も

国内では、議論が続く代理出産。海外では、明確に禁止する国、条件付きで認める国など対応が分かれている。

例えば、フランスやドイツなどでは法律で禁止。アメリカは州ごとに制度が異なり、カリフォルニア州などでは契約に基づく代理出産が認められている。イギリスやカナダなどでは、報酬を伴う代理出産は禁じる一方、無償の場合は条件付きで認められている。

日本人は、ロシアのウクライナ侵攻以前はウクライナを選ぶケースが多かったが、近年はジョージアを選ぶ夫婦も比較的多いという。

こうした国々では、是非は分かれるものの、代理出産に一定のルールが設けられている。

一方で、日本では制度が整備されていないため、海外で代理出産を選ぶケースがあっても実態が把握されにくいのが現状だ。

専門家はどう語る？「代理出産より子宮移植」

こうした問題を専門家らはどう捉えているのか。

「特定生殖補助医療法案」の議論を主導してきた自民党の古川俊治参院議員は、代理出産を望む当事者の思いには理解を示しつつも、制度化のハードルは高いと指摘する。

「女性の身体的負担や契約トラブル、障害があった場合の責任など、倫理的・法的課題が多い」

一方、国内ではいまだ実用化のめどが立っていないものの、子宮がない女性でも出産できる可能性がある子宮移植の研究が進んでいるとし、「技術が現実的になってきた以上、社会的問題が多い代理出産より、こうした医療を進めるべきだ」との考えを示した。

学会ではなく国が判断を

代理出産をめぐっては、日本産科婦人科学会が長く禁止方針を示してきた。

同学会元理事長で慶應義塾大学名誉教授の吉村泰典医師は、「学会は国の方針に沿ってきた」と説明する。

議論が進まない背景の一つとして挙げたのが、実態の見えにくさだ。

「代理出産は本人が公表しない限り、外からは分からない。裁判などになったケースを除けば、どれくらい行われているのか実態は把握できていないのではないか」

代理出産は「他人に妊娠や出産の大きな負担を負わせる医療だ」と指摘する。一方で、生まれつき子宮がない女性など、子どもを持ちたくても持てない人たちの存在にも理解を示す。

「産婦人科医として賛成ではないが、そうしたケースでは例外的に認める議論も必要ではないか。学会ではなく、国が制度として判断すべき問題だ」

子どもを持てない人への支援を

一方、“子どもを持てない人への支援”という観点から、制度整備を訴える医師もいる。

長野県の諏訪マタニティークリニック院長の根津八紘医師だ。2001年、子宮を摘出した女性のために国内で初めて代理出産を実施し、大きな批判を浴びた。

当時を、「子どもを産めない人がいる一方、その人を助けたいと望む人もいた。そうした状況を医師として放置できなかった」と振り返る。

営利目的の代理出産には反対だとした上で、「精子がない人、卵子がない人、子宮がない人。それぞれ事情は違うが、子どもを持てないという点では同じだ」と指摘。病気で子どもを産めない人を網羅的に支える「生殖障害者支援法」のような枠組みがあれば、より丁寧なケアにつながるはずと説明する。

「科学の進歩で、これまで子どもを持てなかった人が親になれる可能性が生まれている。人権が守られる形で、国が法律を整え、支援体制をつくるべきだ」

宙づりのまま四半世紀

海外では、代理出産を禁止する国もあれば、法律でルールを整えた国もある。一方で、日本では“宙づり”のまま、四半世紀が過ぎた。

諦めることも、別の選択肢を正面から選び取ることもできない。

子どもを望む人たちは、いまも宙づりの状態に置かれている。

（フジテレビ報道局・調査報道統括チーム 松岡紳顕、阿部桃子）