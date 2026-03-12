慢性腸症とは？そのタイプと診断

犬の消化器疾患の中でも、長く続く下痢や嘔吐、体重減少などを引き起こす病気をまとめて「慢性腸症」と呼びます。これは特定の一つの病気を指すのではなく、原因や治療反応に応じていくつかのタイプに分類されるのが特徴です。

従来、慢性腸症は大きく3つのタイプに分けられてきました。まず、食事を変えることで改善する「食事反応性腸症」があります。これは低アレルゲン食や加水分解食など、消化管に優しい食事に切り替えると症状が治まるケースです。

次に、抗菌薬に反応する「抗菌薬反応性腸症」があり、特定の腸内細菌が関与していると考えられています。そして、食事や抗菌薬では改善せず、免疫を抑える薬が必要となる「免疫反応性腸症」です。人間でいう炎症性腸疾患（IBD）に近い病態とされています。

診断は主に「除外診断」と呼ばれる方法で行われます。つまり、理想的には感染症や寄生虫、腫瘍など他の病気を除外したうえで、食事試験や抗菌薬投与を試し、どの治療に反応するかを見ながら分類していきます。

これまでの臨床現場では、一度診断されたタイプがそのまま続くと考えられてきましたが、最近の研究でその見方が変わりつつあります。

タイプは変わる？最新研究から見えた実態

今回紹介する国際的な研究では、複数の動物病院に通院した犬を対象に、慢性腸症の長期的な経過を追跡しました。

その結果、最初に「食事反応性」と診断された犬の中には、後に免疫抑制薬が必要となる「免疫反応性」に移行するケースが見られました。また、抗菌薬に反応していた犬でも、時間が経つと同じ薬では効果がなくなり、より強い治療が必要になることがありました。

このことは、慢性腸症が単純に「食事反応性」「抗菌薬反応性」「免疫反応性」という固定された分類ではなく、病気の進行や腸内環境の変化に伴ってタイプが変わる可能性を示しています。腸内細菌のバランス、免疫反応の強さ、遺伝的な背景など、さまざまな要因が時間とともに変化するため、一度の診断だけでは将来の経過を完全に予測できないのです。

さらに、この研究では、初期に治療への反応が良く「寛解」となった犬でも、数か月から数年後に再び症状が悪化することがありました。つまり、慢性腸症は「治った」と思っても再発の可能性が残る病気であり、継続的な観察が欠かせないことがわかります。

治療の再評価が欠かせない理由

慢性腸症の治療では「最初にどのタイプか」を見極めることが大切ですが、それ以上に「定期的に見直すこと」が重要だと研究は強調しています。

なぜなら、最初は食事だけでコントロールできていた犬でも、時間の経過とともに炎症が強まり、免疫抑制薬が必要になることがあるからです。逆に、以前は薬が欠かせなかった犬が、腸内環境の改善や食事管理によって薬を減らせることもあります。

飼い主としては、「この治療でうまくいっているから大丈夫」と安心してしまいがちですが、症状の変化を見逃さず、定期的に動物病院で検査を受けることが大切です。便の状態や食欲、体重の増減など、日常の小さな変化も治療方針を考える上で大きな手がかりになります。

また、慢性腸症は見た目の症状だけでなく、腸粘膜の炎症や免疫反応の強さによっても病状が進行します。血液検査やエコー検査などを組み合わせて状態をチェックすることで、将来の悪化を未然に防ぐことにつながります。もし治療がうまく効かないと感じた場合は、「最初の診断が今も当てはまるのか」を改めて見直すことが必要です。

まとめ

犬の慢性腸症は時間とともにタイプが変わる可能性があり、定期的な治療の再評価が重要です。

つまり、「慢性腸症は変化する病気」であり、「治療は一度決めたら終わりではない」ということです。

早期発見と柔軟な対応が愛犬の健康維持につながります。

（参考文献：J Vet Intern Med. 2024 Sep-Oct;38(5):2444-2453.）

(獣医師提供：大西 一輝)