「今後の試合運営の継続を危うくする重大な事案」J１清水が注意喚起
J１の清水エスパルスは３月12日、「【重要】ホームゲームご来場時におけるマナー遵守のお願い」と題した声明を出した。
クラブによると、現在、ホームゲームの開催時にスタジアム周辺道路、近隣商業施設、および私有地における「違法駐車」や「迷惑駐車」、また「送迎に伴う一時停車」による通行妨げが多数報告されているという。
清水は「こうした行為は、長年クラブを支えてくださる近隣住民の皆様や施設の方々へ多大なご迷惑をおかけするだけでなく、今後の試合運営の継続を危うくする重大な事案として、クラブでは重く受け止めております」と伝えたうえで、「ご来場の際は、以下のルールを必ずお守りください」と注意喚起した。
「・『違法駐車』『迷惑駐車』の禁止近隣商業施設や私有地への無断駐車は絶対にお止めください。
・『スタジアム周辺での送迎』『一時停車の禁止』車両通行の妨げとなり、事故を誘発する恐れがあります。
・『歩行者の安全確保』スタジアム周辺を車で通行される際は、歩行者の安全を第一に、細心の注意を払った運転をお願いいたします」
そして「エスパルスが皆様と共に勝利を目指し、誇れるクラブであり続けるためには、地域の皆様からの信頼が欠かせません。一人ひとりがルールとマナーを守り、安全で快適な試合運営へのご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
