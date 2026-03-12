【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 装いや日々の習慣にまつわる言葉がヒント
日常の風景を切り取った言葉のパズルで、思考をリズミカルに整えてみませんか？
今回は多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる2文字の音が何か、これまでの経験をもとに特定してみましょう。
□□ろい
□□うじ
□□ばん
□□まつ
ヒント：友人や家族と同じ種類の服や持ち物を持ったり身に着けたりすることを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おそ」を当てはめると、次のようになります。
おそろい（お揃い）
おそうじ（お掃除）
おそばん（遅番）
おそまつ（お粗末）
仲の良さが伝わる「お揃い（おそろい）」や、清々しい「お掃除（おそうじ）」の中に、勤務形態を示す「遅番（おそばん）」などが共通のパーツとして隠れていました。漢字に直すと「揃い」「掃除」「遅番」「粗末」と多岐にわたりますが、ひらがなで見ると見事に一致します。
すべての単語がカチッとつながった瞬間の、パズルのピースが埋まったような心地よい手応えを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる2文字の音が何か、これまでの経験をもとに特定してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ろい
□□うじ
□□ばん
□□まつ
ヒント：友人や家族と同じ種類の服や持ち物を持ったり身に着けたりすることを何と呼ぶ？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おそ正解は「おそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おそ」を当てはめると、次のようになります。
おそろい（お揃い）
おそうじ（お掃除）
おそばん（遅番）
おそまつ（お粗末）
仲の良さが伝わる「お揃い（おそろい）」や、清々しい「お掃除（おそうじ）」の中に、勤務形態を示す「遅番（おそばん）」などが共通のパーツとして隠れていました。漢字に直すと「揃い」「掃除」「遅番」「粗末」と多岐にわたりますが、ひらがなで見ると見事に一致します。
すべての単語がカチッとつながった瞬間の、パズルのピースが埋まったような心地よい手応えを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)