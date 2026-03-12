「飲み込んだ所がない」大食いYouTuber、フル動画で疑惑弁明も賛否。「YouTubeの方は殆どノーカット」
大食いYouTuberの「食の変態」さんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。フルバージョン動画を公開し、“食べていない”という疑惑について弁明しましたが、賛否両論が寄せられています。
【動画】大食いYouTuber、フル動画で疑惑弁明
「食べてます！」食の変態さんは「食べてます！」とつづり、1本の動画を投稿。納豆と生卵を加えた7人前の汁なし麺を、大きな口でパクパクと食べ進めます。終盤には箸からスプーンに持ち替え、きれいに完食。通常の再生速度より速いですが、食べる姿は終始映っています。また、食の変態さんは同日、公式YouTubeに約22分の全編動画も公開しました。しかし、Xの投稿には批判が寄せられることに。
ネット上では「飲み込んだ所がない」「吐いてるでしょ」「編集でどうとでもなる」「生配信でお願いします」などの否定的な声が。その一方で「YouTubeの方は殆どノーカットだもんね！」「カットしてたときも同じこと言われてた」「いつも見てる人はわかってるよ」「憶測でたたくのやめよう」といった擁護の声も寄せられています。
「ネギトロ丼」動画に批判殺到食の変態さんは3日、自身のXに投稿した「ネギトロ丼」を食べる動画にも批判が殺到。「飲み込みカットの時点で食べてないよね？」「全部吐き出してるのかなあ」「食べ物を粗末にするな」といった厳しい声が寄せられました。しかし、こちらも2月19日、食の変態さんの公式YouTubeチャンネルに全編動画が公開されています。批判が寄せられているのはいずれも、Xに宣伝用として投稿した編集版のようです。(文:堀井 ユウ)
