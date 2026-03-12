歌手の小柳ルミ子が11日に自身のアメブロを更新。ジャーナリストの安藤優子氏と六本木でステーキデートを楽しんだことを明かすとともに、愛犬が繋いでくれた不思議な縁についてつづった。

【映像】急きょ手術になった小柳ルミ子&松田聖子からのメッセージ

「ルルが繋いでくれ再会を果たし、急接近。大の仲良しとなった安藤優子さんと先日、ステーキデートをして来ました」と切り出した小柳。六本木にあるステーキ店を訪れ、酒を嗜む安藤氏の傍らで、小柳はフレッシュオレンジジュースを手に、何時間も愛犬についてのトークに花を咲かせた。

小柳は、安藤氏について「ワン友が優子さんだなんて私は幸せです」「時には涙を浮かべ、奇跡に感動し、同じ価値観でワンちゃんの事を共有出来る…」と、深い共感で結ばれた絆に感謝。しかし、大好物の肉料理を前にしても「以前なら ぺろりと完食したんだけど…食欲は 戻らない様ですね」と吐露。最近公表していた食欲不振が依然として続いているという、体調面の不安も覗かせた。

ブログの最後では「ルルたんが繋いでくれた 優子さんとのご縁 有難う」と愛犬へのメッセージで締めくくった。

この投稿にファンからは「優子さんと仲良しになって良かったですね」「食欲はルミちゃんのペースでゆっくり戻してね」「一生のお友達でいて下さい」などのコメントが寄せられている。