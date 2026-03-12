モデルの押切もえがデザインプロデュースを手掛けた１０棟目のマンション「ＰＲＥＭＩＵＭ ＣＵＢＥ 西荻窪＃ｍｏ（プレミアムキューブ ニシオギクボ シャープエムオー）」が２月に東京・杉並に完成したことが１２日、発表された。

この物件は完成前から賃貸入居の申し込みが殺到。竣工（しゅんこう）からわずか２週間ほどで大部分の住戸が契約済みになったという。

押切は「心落ち着く街並みが素敵な西荻窪駅から徒歩７分という好立地で、この度１０棟目となるマンションのプロデュースをさせていただきました」と報告。「駅を降りて歩き出すとホッとする感じがあり、古くから大切にされている公園やお寺もあって、休日散歩が楽しめそうな場所です」と立地などを説明。「外観は地域の雰囲気に馴染（なじ）むように考え、『このマンションに住みたい』と思ってもらえるような特別感も出しました。タイルの配置は何度もサンプルを取り寄せて、最も理想的なバランスを追求しました」とこだわりを明かした。

愛着たっぷりで「エントランスの壁のライティングは新しい試みで、帰ってきた時や大切なゲストを招いた時に明るく迎えてくれるような印象にしています。また、各部屋もシンプルかつ使いやすくデザインしました。ＲｅＦａ（リファ）のシャワーは全室にあり、毎日のバスタイムを癒しの時間にしてもらえたらうれしいです」と思いを込めた。