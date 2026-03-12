【漢字クイズ】「浦興野」はなんて読む？「興」が読めたらすごい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「浦興野」はなんて読む？
「浦興野」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、新潟県にある4文字の地名です。
いったい、「浦興野」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「うらごや」でした。
新潟県新潟市秋葉区に位置している浦興野。
新潟市にある「Befco ばかうけ展望室」は、日本海や佐渡島・信濃川の大パノラマが360度見渡せる市を代表する観光スポット。
ホテルが併設されているためカフェタイムや夜景観賞にも最適で、天気のいい日は日本海に沈む夕日を眺めることができるようですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部