タカラトミーはタカラトミーモールにて、春の特別販売を3月26日まで実施している。

本キャンペーンでは、直近で入荷しなかった製品の再販や、一部商品に対して付与するポイントを20倍に増額している。「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・タマゴスペシャル ファイティングフェニックス＆コンテナケースセット」（6,050円）、「オルタードナノ AN-EX Alt FRIGATE<フリゲート> & AA-CAVALL<カヴァス> 1024」（14,300円）など、注目の商品が再販されている。

ポイントを20倍に増額しているのは「トランスフォーマー MPG-09 スーパージンライ」（46,200円）、「ゾイド RMZ-009 アイアンコング ガイロスカラー」（9,900円）など。普段からタカラトミーモールで商品を買うユーザーにはうれしいキャンペーンだ。

