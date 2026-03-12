「タカラトミーモール春の特別販売」3月26日まで実施。直近に入荷しなかった商品を再販
【タカラトミーモール春の特別販売】 実施期間：3月26日まで
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーはタカラトミーモールにて、春の特別販売を3月26日まで実施している。
本キャンペーンでは、直近で入荷しなかった製品の再販や、一部商品に対して付与するポイントを20倍に増額している。「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・タマゴスペシャル ファイティングフェニックス＆コンテナケースセット」（6,050円）、「オルタードナノ AN-EX Alt FRIGATE<フリゲート> & AA-CAVALL<カヴァス> 1024」（14,300円）など、注目の商品が再販されている。
ポイントを20倍に増額しているのは「トランスフォーマー MPG-09 スーパージンライ」（46,200円）、「ゾイド RMZ-009 アイアンコング ガイロスカラー」（9,900円）など。普段からタカラトミーモールで商品を買うユーザーにはうれしいキャンペーンだ。
LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・タマゴスペシャル ファイティングフェニックス＆コンテナケースセット& AA-CAVALL<カヴァス> 1024">
オルタードナノ AN-EX Alt FRIGATE<フリゲート> & AA-CAVALL<カヴァス> 1024
トランスフォーマー MPG-09 スーパージンライ
ゾイド RMZ-009 アイアンコング ガイロスカラー
(C)今賀俊／小学館
