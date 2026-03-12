ガソリンモデル発売の可能性が浮上

アルピーヌのスポーツカー『A110』の次世代モデルが今年後半、初の電動パワートレイン搭載モデルとして登場する。ブランド責任者フィリップ・クリーフ氏は、内燃機関モデルも検討中であることを明らかにした。

【画像】現代に生まれたのが奇跡？ ピュアな軽量スポーツカー【アルピーヌA110を詳しく見る】 全26枚

クリーフ氏によれば、新型A110は「初めての真のEVスポーツカー」となり、「現行の内燃機関車の中でも最高峰のライバルを凌駕する性能」を持つという。



新開発のアルピーヌ・パフォーマンス・プラットフォーム（APP） アルピーヌ

先進的な新プラットフォームを採用する予定で、ルノー5ターボ3Eと共有する。

「質問される前にお伝えしておきますが、このプラットフォームは内燃機関を搭載できるよう設計されています」とクリーフ氏は語った。これまでアルピーヌは公式に、新型A110はEV専用モデルになると発表していた。

クリーフ氏はさらに、「新型A110はEVとなります。ルノー・グループの未来構想『futuREady』（新たに発表された中長期計画）の目標は将来に備えることです。だからこそ内燃機関を搭載可能なプラットフォームを開発したのです」と説明した。

プラットフォームの適応力については「内燃機関バージョンを必ず作るという意味ではありません」と付言しつつも、特に欧米で近年パワートレインや排出ガス規制が揺れ動いている現状を踏まえ、「準備は整えておく必要がある」と強調した。

これは、電動化が進んでいない市場への展開も視野に入れたものだ。

「現時点では欧州に焦点を当てています。内燃機関によって他の市場でのチャンスを得られるなら、対応可能です」とクリーフ氏は述べた。

先進的な『APP』の強み

新型A110は最終的にクーペ、スパイダー、2＋2など複数のボディスタイルが導入され、ポルシェ911などに匹敵するラインナップ展開を目指す。

ベースとなるのは、800Vの高電圧システムを備えた新開発のアルピーヌ・パフォーマンス・プラットフォーム（APP）で、アルミニウム構造により高い剛性と軽量化を実現。モジュラー設計のため、動力性能と効率性が向上するとされている。



アルピーヌはラインナップを拡大し、大幅な成長を狙っている。 アルピーヌ

新型A110ではまた、バッテリーを2か所に分けて配置することで前後重量配分を40：60とする。そして後輪駆動の2基のモーターを搭載するが、ルノー5ターボ3Eに見られるようなインホイールモーターが将来的に採用される可能性もある。

「ハイテク頭脳」とも呼ばれるアルピーヌ・ダイナミック・モデルECUを搭載し、バッテリー管理、モーター、ブレーキ、ステアリング、アクティブエアロなどのシステムを制御する。

アクティブトルクベクタリング技術を活用することで、バッテリーによる重量増にもかかわらず、現行A110の軽量な走行感覚を維持するという。さらに、アルピーヌは「F1に着想を得たドライビングポジション」が運転感覚をさらに高めるとしている。

新型A110は、ハッチバックの『A290』とファストバックの『A390』に続く、アルピーヌの3番目のEVモデルとなる。今後もラインナップを拡大し、ライバルブランドへの挑戦を続けていく姿勢だ。

昨年、同ブランドの販売台数は1万台を突破し、今後もこの成長を維持することを目指している。