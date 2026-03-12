【あすから】“大学の同期” チョ・ビョンギュ＆リョウンらの青春ラブコメディー 韓国ドラマ『布団キックロマンス』放送スタート
俳優のチョ・ビョンギュ、リョウンらが出演する韓国ドラマ『布団キックロマンス』（全8話）が、あす13日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。
【場面ショット】チョ・ビョンギュ＆リョウンら“大学の同期”に
同作は大学の同期として出会った4人の友人が、恋愛や別れを通じて成長する姿を描いた青春ラブコメディー。
素直で未成熟な大学新入生の4人組のミンギ、ギヒョク、グァンジェ、ジュンソク。片思いの相手と同姓同名の女性に一目惚れしたミンギ。幼なじみとの友情を断ち切ることができず、心を隠しているジュンソク。バイト先のコンビニで出会ったお客さんが気になってきたギヒョク。理屈っぽい恋愛専門家のようだが、意外な人に恋をしてしまったグァンジェ。恋には小心者の彼らだが、誰よりも純粋だったあの頃の青春たちの物語が始まる。
ドラマ『捜査班長 1958』のキム・ソンフン監督と、バラエティー番組『冷蔵庫をよろしく』のキム・プンがタッグを組んだ話題作。『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、『悪霊狩猟団: カウンターズ』などのチョ・ビョンギュ、『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』、『コッソンビ熱愛史』で日本でも人気を博したリョウン、Girl’s Dayのミナら豪華若手俳優が集結した。
■あらすじ
時は2000年。ホンイン大学国語国文学科の1年生・ミンギ（チョ・ビョンギュ）は、同じ学科の同期ジュンソク（リョウン）、ギヒョク（チョン・ジェグァン）、グァンジェ（チョン・ヨンジュ）と一緒に過ごす。頭の中にはひたすら友達とするゲームだけで、女性に関心がなかったミンギはソルハ（パン・ミナ）に出会って初めて異性に目覚める。ミンギは絶えず自分の感情を友達以上ではないと否定するが、ジェソン先輩とシゴン先輩がソルハに関心を見せると嫉妬心に捕らわれた自分に気付く…。
■監督
キム・ソンフン
■脚本
キム・プン
■キャスト
チョ・ビョンギュ、リョウン、チョン・ジェグァン、チョン・ヨンジュ、パン・ミナ、 ファン・ボルムビョル、チョ・ユンソ、イ・ミンジ
