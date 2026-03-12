あさぎり牛乳×抹茶の春スイーツ♡静岡抹茶シリーズが期間限定登場

ミルクスイーツブランド『あさぎり牛乳』から、春限定の「静岡抹茶シリーズ」が2026年3月15日（日）より登場。富士山麓・朝霧高原の生乳を使ったやさしいミルクの味わいと、静岡県産抹茶の香り高い風味を組み合わせた季節限定スイーツです。リッチミルクサンドやパンケーキサンド、シュークリームなど、ミルクと抹茶が織りなす贅沢なラインナップが勢ぞろい。春らしい上品な味わいを楽しめる注目シリーズです♡

静岡抹茶シリーズの注目商品

富士山麓の朝霧高原の生乳から生まれるミルクのコクと、静岡県産抹茶の香りを掛け合わせた春限定スイーツが登場します。

リッチミルクサンド〈静岡抹茶クリーム〉

価格：410円(税込)

あさぎり牛乳・マスカルポーネチーズ・生クリームに静岡県産有機抹茶を合わせた濃厚抹茶ミルククリームを、抹茶入りサブレでサンド。

ほろほろ食感のサブレとクリームの一体感が楽しめる贅沢なミルクサンドです。

ふんわりパンケーキサンド〈静岡抹茶クリーム〉

価格：300円(税込)

抹茶香るふんわりパンケーキに、あさぎりバターと静岡抹茶を合わせたクリームをサンド。やさしい甘さと華やかな抹茶の香りが広がる一品です。

抹茶とミルクの贅沢スイーツ

あさぎり抹茶ミルクシュー

価格：450円(税込)

香ばしいクッキーシューの中に、あさぎり牛乳を使った抹茶ミルククリームをたっぷり詰めた一品。

ミルクカスタード・練乳・生クリームを合わせた特製ミルククリームに、牧之原市産焙煎抹茶と静岡県産抹茶をブレンドし、奥行きある味わいに仕上げています。

※広島ミナモア店でのお取り扱いはございません

あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉

価格：432円(税込)

ふんわりしゅわっとほどけるスフレチーズ生地に、静岡県産有機煎茶と有機抹茶をブレンド。

さらに、あさぎり牛乳を使ったミルクソースを忍ばせ、抹茶の旨みとミルクのコクが広がる上品な味わいです。

※広島ミナモアのみ4/15～の販売となります

販売店舗と発売日

「静岡抹茶シリーズ」は、以下の店舗および期間限定出店にて販売されます。

発売開始：2026年3月15日（日）～

■あさぎり牛乳JR池袋駅北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1B1F改札外北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

■あさぎり牛乳東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

■あさぎり牛乳阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13阪神梅田本店1階

営業時間：10:00～20:00

■あさぎり牛乳広島ミナモア

住所：広島県広島市南区松原町2-37ミナモア2F西

営業時間：10:00～20:00

※あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉は2026年4月15日（日）～販売開始

※あさぎり抹茶ミルクシューの販売はございません

■あさぎり牛乳JR新宿駅南口

住所：東京都新宿区新宿3丁目38-1JR新宿駅南口改札内

営業時間：10:00～21:00

春だけの抹茶ミルクスイーツ♡

あさぎり牛乳のコク深いミルクと、静岡県産抹茶の上品な香りが重なり合う「静岡抹茶シリーズ」。ミルクサンドやシュークリーム、パンケーキなど、春限定ならではの贅沢な味わいが楽しめるラインナップが揃いました。富士山麓のミルクと静岡抹茶の魅力を感じられるご褒美スイーツを、ぜひこの季節に味わってみてください♡