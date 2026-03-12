¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥¹¥¿¡¼¤¾¤í¤¤¡¡ÆüËÜ¤È¤ÏWBC½éÂÐÀï
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°DÁÈ¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¡£²áµîºÇ¹â¤Ï09Ç¯Âç²ñ¤Î4¶¯¤Ç¡¢WBC¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë28ºÐ¤Î¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï23Ç¯¤Ë¡Ö41ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÅðÎÝ¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥¨¥¹¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Ï24Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÂçÃ«¤Î»°´§²¦¤Î°Î¶È¤òÁË¤ó¤À¡£21Ç¯ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤é¤¬ÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃì¤Ï¡¢ÆüËÜÀï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Îºòµ¨12¾¡¤òµó¤²¤¿R¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£µß±ç¿Ø¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë