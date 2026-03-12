【衝撃の言動：女子編】小さくなった服を着る娘に…胸キュン【第28話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、娘さんのお着替え中に起こった一件です。
小1の娘が着ている洋服が小さいなと気がついたママ。娘自身もサイズの小ささには気がついている様子。しかし「着替えようか」と促すママに、「これでいい」と着替えを拒否する娘。なぜ？
娘「この服ね、ママとふたりっきりでデートしたときに着た服なの」
えっ……。そうだったの？ よく覚えてたねと思うや否や、次の衝撃発言にママは撃ち抜かれてしまうのです。
娘「（デートしたことを）思い出すと、幸せな気分になる」
いや、子どもってすごい。よくそんなカワイイセリフを思いつくもんだ。これぞ天性の、人たらし〜。さあママさん、娘さんとの次の楽しい思い出を作りましょうっ！
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、娘さんのお着替え中に起こった一件です。
小1の娘が着ている洋服が小さいなと気がついたママ。娘自身もサイズの小ささには気がついている様子。しかし「着替えようか」と促すママに、「これでいい」と着替えを拒否する娘。なぜ？
えっ……。そうだったの？ よく覚えてたねと思うや否や、次の衝撃発言にママは撃ち抜かれてしまうのです。
娘「（デートしたことを）思い出すと、幸せな気分になる」
いや、子どもってすごい。よくそんなカワイイセリフを思いつくもんだ。これぞ天性の、人たらし〜。さあママさん、娘さんとの次の楽しい思い出を作りましょうっ！
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部