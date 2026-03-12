ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・築上町で火災 上ノ河内の目標は周防灘カントリークラブ 約30… 福岡・築上町で火災 上ノ河内の目標は周防灘カントリークラブ 約30分後に鎮火（3月12日午後2時37分ごろ発生） 福岡・築上町で火災 上ノ河内の目標は周防灘カントリークラブ 約30分後に鎮火（3月12日午後2時37分ごろ発生） 2026年3月12日 16時35分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県京築広域圏消防本部によると、12日午後2時37分ごろ、築上町上ノ河内でその他火災が発生した。目標は周防灘カントリークラブ。同3時10分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡・糸島市で女性が見知らぬ男から「遊びませんか」と声かけられる 高田1丁目2番付近の歩道上 福岡市東区で小学生女児が見知らぬ男につきまとわれる 青葉3丁目付近の道路上 男は年齢不明、上下黒色の服着用、フード被る 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 商店街, 訪問介護, 大阪, 介護, 横浜, ネジ, 徳島, 上田, 大船