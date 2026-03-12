ボビー・レイのInstagram（@@bobrayy）より

写真拡大

最長448yの記録を持つ世界トップのドラコン選手であり、インフルエンサーでもあるボビー・レイが自身のインスタグラムを更新。新しく手に入れたアイアンの全番手の飛距離を動画で公開し、そのすさまじい飛距離が話題となっている。

【動画】公開された全番手スイング！ 2番アイアンで脅威の300y超え

公開された動画は夜の練習場で撮影されたもので、ボビー・レイの太い腕から繰り出されるショットの飛距離が番手ごとに表示されている。その数値は下記の通り。PW　167ヤード9番アイアン　182ヤード8番アイアン　198ヤード7番アイアン　220ヤード6番アイアン　237ヤード5番アイアン　253ヤード4番アイアン　268ヤード3番アイアン　284ヤード2番アイアン　305ヤードボビー・レイはこの投稿に「これらの新しい @callawaygolf APEX 150 アイアンはまさにロケット！」とコメントを添えた。飛距離が伸びた理由については「番手全体で約5?10ヤード飛距離が伸びたよ。ボール初速がわずかに上がった、スピン量が減った（これは自分にとってかなり良いこと！）」と分析しており、新しい相棒の性能に満足している様子を見せた。一般的な日本人男性のドライバー平均飛距離は約200?230y。7番アイアンでその飛距離に並び、2番アイアンでは脅威の300y超え。ドラコン選手ゆえに飛ばすのは当然とはいえ、その飛距離には圧倒されるばかりだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

鶴岡果恋が沖縄で猫といちゃいちゃ　後藤未有は「ねこになりたい」とファンの気持ちを代弁
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「天才少女が戻ってくる予感」久々トップ10の好発進！ 金田久美子が開幕戦で“ピースデビュー”
米ツアー11勝 レクシー・トンプソンが結婚式のキス写真公開、女子プロ仲間やファンから祝福続々