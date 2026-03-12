世界トップのドラコン選手がアイアン全番手のスイング動画を公開！ 圧巻は7番で220y、2番で305yというその飛距離
最長448yの記録を持つ世界トップのドラコン選手であり、インフルエンサーでもあるボビー・レイが自身のインスタグラムを更新。新しく手に入れたアイアンの全番手の飛距離を動画で公開し、そのすさまじい飛距離が話題となっている。
【動画】公開された全番手スイング！ 2番アイアンで脅威の300y超え
公開された動画は夜の練習場で撮影されたもので、ボビー・レイの太い腕から繰り出されるショットの飛距離が番手ごとに表示されている。その数値は下記の通り。PW 167ヤード9番アイアン 182ヤード8番アイアン 198ヤード7番アイアン 220ヤード6番アイアン 237ヤード5番アイアン 253ヤード4番アイアン 268ヤード3番アイアン 284ヤード2番アイアン 305ヤードボビー・レイはこの投稿に「これらの新しい @callawaygolf APEX 150 アイアンはまさにロケット！」とコメントを添えた。飛距離が伸びた理由については「番手全体で約5?10ヤード飛距離が伸びたよ。ボール初速がわずかに上がった、スピン量が減った（これは自分にとってかなり良いこと！）」と分析しており、新しい相棒の性能に満足している様子を見せた。一般的な日本人男性のドライバー平均飛距離は約200?230y。7番アイアンでその飛距離に並び、2番アイアンでは脅威の300y超え。ドラコン選手ゆえに飛ばすのは当然とはいえ、その飛距離には圧倒されるばかりだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
