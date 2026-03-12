LUNA SEA・SUGIZO「真矢と一緒にステージに立ちます」きょう開催の公演へ思い「こんなにステージに上がるのが怖いライヴは初めて」
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが12日、自身のXを更新。同日、都内で開催されるLUNA SEAの公演に向け、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんへの思いも込めて心境をつづった。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
SUGIZOは「ついにこの日が来た。自分の事故後、初の、そして真矢がいない初のライヴ。本来は復活の狼煙を大きく掲げられる日になるはずだった。。。」と書き出した。続けて「正直、こんなにステージに上がるのが怖いライヴは初めてだ。今夜、自分がどんな感情に襲われるのか。想像がつかない。恐怖」と心境を吐露した。
「でも。何よりも今は真矢との約束を果たさなきゃ。絶対にLUNA SEAの歩みを止めないということを」と真矢さんへの思いをつづった。「LUNATIC X'MAS 2025 @ 有明アリーナ。今日集まってくれるみんな、そして生配信を観てくれるみんな、本当に心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。そして、このとてつもなく大切な公演に参加してくれることに心から感謝します」と伝えた。
「真矢が天から見守ってくれているはず。いや、違うな・・・真矢と一緒にステージに立ちます。全身全霊で挑みます。みんな、有明アリーナで会おうね」と結んだ。
