乃木坂46井上和、WBC“侍ジャパン”ユニフォーム姿に反響「16番だ！」「ユニ姿もかわいい!!」
ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）の公式Xが、12日までに更新され、メインパーソナリティーを務める井上和のユニフォーム姿を公開した。
【写真】かわいい！ユニフォーム姿を披露した井上和
Xではきのう11日深夜から放送された同番組を告知したうえで「パーソナリティは粗大ごみとして持って行ったソファーに少し寝てみた #乃木坂46 #井上和」との文言とともに、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表ユニフォームで大谷翔平選手の16番を着た写真を投稿した。
番組では、井上が野球のルールについてほとんど詳しく知らなかったことを告白していたこともありファンから「な、和ちゃんが大谷ユニを…!?笑笑」「16番だ！」「侍ジャパンのユニ着てる！」「ユニ姿もかわいい!!」「先代に借りました？（笑）」「さすがニッポン放送！」などといった声が寄せられている。
