大阪マンゲキ注目の若手コンビ「シカノシンプ」東京で初単独ライブ決定 オール新ネタのコントで挑む
大阪・よしもと漫才劇場所属で注目の若手コンビ、シカノシンプ（北川、ゆのき）が、東京で初となる単独ライブ『ゲルゲルマタニゲルマタ』を、5月8日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで開催することが決まった。
【画像】何のシルエット？ マンゲキ「重大発表」予告画像
シカノシンプは、2022年に結成後、わずかな期間で『UNDER5 AWARD 2025』準優勝、さらに『第15回ytv漫才新人賞』準優勝と、結果を出してきた。東京初の単独ライブは、すべて新ネタのコントで挑む。オンラインでの生配信・見逃し配信も実施する。
チケットの先行受付は3月19日〜23日。一般発売は3月28日から。
■シカノシンプ コメント
・北川：1度東京から逃げた過去があるので、今回は逃げないよう努めます。
・ゆのき：北川が逃げないよう見張ります。
■シカノシンプ東京初単独ライブ『ゲルゲルマタニゲルマタ』
日時：2026年5月8日（金）開場午後9時／開演9時15分／終演10時15分
会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER
料金：前売 2500円／当日 3000円／配信 1500円（税込）
出演：シカノシンプ
