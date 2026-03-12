元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子（63）が11日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。局アナ時代に大物俳優との不倫交際疑われた過去をぶっちゃけた。

この日はフジテレビの2年後輩のフリーアナウンサー、中井美穂とともに出演。2人が同局に在籍した時代は女性アナウンサーがアイドル化し、人気を集めていた。中井は安田成美が主演した“月9”ドラマ「同・級・生」（1989年）にメインキャストの1人として出演。長野も神田正輝や岸本佳世子が出演する“月9”ドラマ「アナウンサーぷっつん物語」（1987年）に出演していた。

中井は「“（自分が）ドラマに出る”って言われた時も“長野さんも出てたな”って」と受けたことを明かすと、長野は「ちょっと言わせてもらうと、役名あったでしょ？ 私、“長野智子”だったからね。本人役で、アナウンサーっていう設定で」と本人役だったことを振り返った。

さらに「（神田、岸本以外に）もう一人女優さんがいて、私たちはガヤだった。アナウンス室の“その他大勢”みたいな感じだったのが、岸本さんと神田さんを取り合っていた女優さんが途中で降板されて、スタッフが“じゃあ、長野そこやって”みたいになって、神田さんを取り合う役になっちゃって」と苦笑した。

中井が「凄い歴史ですね」と驚く中、長野も「恐ろしいよね。なんなら週刊誌に“神田さんがなんか付き合ってる、付き合ってない”みたいな話になっちゃって、本当に」とぶっちゃけ。

「全くそんなことないわけよ。絶対にないんだけど、家の前に記者の人がいっぱい来て、私の田舎。記者が山のように押し寄せて。で、夜中飲んだくれて帰ったわけよ、11時半ぐらいに、そしたらカメラマンとか雑誌がいっぱいいて“『夜のとスタジオ』で泣いた松田聖子さんに一言お願いします”って言われて。“なんのこと！？”みたいな。“ちょっと本当にマジで何にもないですから”って」と当時、神田は松田聖子と結婚しており、不倫を疑われたことを明かした。

「次の機会に神田さんに会ったから、“私、凄いことになってるんですけど。いい加減にしてください”って言ったら、神田正輝さんが“お前さー。俺と似てる男と付き合ってないか？”って。“ちょっと待ってくださいよ”みたいなのあったもん、当時。むちゃくちゃだなと思って」と苦笑いを浮かべた。