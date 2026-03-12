「窪塚洋介さん（46）が亀梨和也さん（40）とのダブル主演で“復讐屋コンビ”を演じ、話題を呼んだドラマ『外道の歌』（DMM TV）のシーズン2が4月から配信されます。

3月5日には映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のジャパンプレミアにスペシャルゲストとして登場するなど、窪塚さんには各方面から出演オファーが相次いでいます」（制作関係者）

窪塚ひとりだけでなく、“家族共演”の機会も増えてきている。

「昨年11月にはファッション誌『Numero TOKYO』で、窪塚さんは妻のPINKYさん（42）と8歳の娘さんとともにファッションブランド・AMI PARISの『Ami Holidays』コレクションを着用する家族ショットを披露しました。PINKYさんをバックハグするラブラブなカットも掲載されていましたね。今年2月には長男・愛流さん（22）ともUSJのスペシャルCMで共演しています」（広告代理店関係者）

窪塚の知人はこう語る。

「窪塚さん夫妻は価値観が似ていて、お互いリスペクトしていますね。いまだに元妻とも交流があり、窪塚夫妻と娘さん、元妻、長男・愛流さんの計5人で食事することもあると聞きました」

再婚から10年が経ち、窪塚の妻・PINKYにも新たな動きが--。WEBメディア記者は言う。

「ダンサーとして活躍してきたPINKYさんですが、近年は本名『窪塚優香』としてYouTuber、インフルエンサー、起業家として活動しています。SNSの総フォロワーは30万人を超えており、アクセサリーブランド『Amate bijou』のデザイナー、キッチンウェア【Cusccina Rosa】のプロデュースなどもおこなっています。

今月18日には初の著書も出版します。題名は『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』（KADOKAWA）。版元の告知文によれば《「ブス、デブ、根暗」と呼ばれたどん底の過去から、日本を代表する俳優・窪塚洋介の最愛の妻へ》《「私なんかが幸せになれるの？」という迷いを捨て、自立した一人の女性として輝きたいすべての人に贈る、希望と実践の一冊》などと綴られていました」

優香さんは3月11日に、自らのインスタグラムで《今月発売の私の著書にも書いてありますが、私は岩手県の出身です》と明かしていた。

「優香さんのお母さんは被災し、1年以上仮設住宅で暮らしていたそうです。ちょうど窪塚さんとの結婚を決めたときで、仮設住宅をともに訪れた窪塚さんは『お母さん、優香を産んでくれてありがとう』と言ってくれたのだといいます」（前出・WEBメディア記者）

そんな優香さんの公式HPでのプロフィールには《悩みや人生の辛さを克服し、夫婦円満・家庭円満を実現した自身の経験から、心がラクに幸せになる実践法【女神メンタル（R）】を考案し、講演活動を行う。「心の筋トレ」「家庭から始まる世界平和」を提唱》と記載されている。

前出のWEBメディア記者は続ける。

「《家庭から始まる世界平和》は優香さんのSNS上ではハッシュタグを付けて度々見かけます。彼女が心から大事にしているモットーなのでしょう」

この春、窪塚夫妻はさらに注目を集めそうだ。