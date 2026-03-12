元NGT48荻野由佳、0歳息子＆ママ友親子との“平成プリ”公開「可愛いが渋滞してる」「エモすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】元NGT48の荻野由佳が3月11日、自身のInstagramを更新。息子たちとのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】1児の母・27歳元NGT「笑顔が最高」0歳息子抱えた“平成プリ”
◆荻野由佳、息子＆ママ友親子と撮影した“平成プリ”公開
荻野は「前に、たまたま行ったカフェで出会って仲良くなってそれ以来に会って、ランチ行って平成プリ！」とつづり、プリクラを公開。荻野と友人が子どもを抱えながら笑顔を浮かべており、画像には「ママたちの青春ー！！」「だいすき！！」などと落書きされている。
◆荻野由佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「笑顔が最高」「ママ友大事ですよね」「腕大変なの分かる」「可愛いが渋滞してる」「エモすぎる」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
