【体験】吉野ヶ里歴史公園に九州最大級のキャンプ場 「竪穴」「物見やぐら」イメージの宿泊施設も 佐賀
佐賀県に九州最大規模となるキャンプ施設が、3月18日にオープンします。その場所は、2000年の歴史を感じられる特別な公園です。宿泊施設にもこだわりがあります。
■中村安里アナウンサー
「いただきます。今、私がバーベキューをしているこちら、吉野ヶ里遺跡がある吉野ヶ里歴史公園なんです。」
こちらは今からおよそ2000年前、弥生時代の貴重な住居跡や高床倉庫群跡が発掘された吉野ヶ里歴史公園です。
国の特別史跡にも指定されている公園に18日、体験型の複合施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里」がオープンします。
佐賀県と、アウトドアブランド「スノーピーク」が手がけた施設の敷地内に、九州最大級のキャンプ場を展開します。
■中村アナウンサー
「こちら特徴的な形をした建物、竪穴住居をモチーフにした宿泊施設なんです。」
歴史が息づく公園ということで、部屋の中心には“火”が配置され、古代の人々の暮らしを彷彿（ほうふつ）させる造りとなっています。
また、物見やぐらをモチーフにしたコテージ「風ノ庵」には、プライベートサウナも完備されています。
屋上からは遺跡が見え、弥生人の暮らしぶりに思いをはせることもできます。
敷地内には、佐賀県の伝統工芸品を集めたセレクトショップや、佐賀の「みつせ鶏」を使った料理を楽しめるレストランもあります。
■佐賀県 政策部・小山由希子 政策総括監
「2000年前の弥生時代をここで体感いただいて、未来につないでいこうということで、このプロジェクトを始動しています。」
歴史とキャンプを楽しめるユニークな複合施設は、3月18日にオープンします。