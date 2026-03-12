（高山 基彦 キャスター）

「静岡市駿河区にありますガソリンスタンドに来ています。懸念されるガソリン価格ですが、実際どうなってるんでしょうか。おはようございます。今こちらは何をされてる？」



（丸大石油 下川原SS 三ツ井 大介 所長）

「価格をきょうから変えさせていただきましたので…」

Q.どれぐらいの値上がりになった？

「値がり幅は29円ですね」



このガソリンスタンドでは11日160円台だったレギュラーガソリンが一気に29円上がり、195円に。給油に来た人は…。





（給油に来た客）「びっくりした。上がっても170円台くらいだと思ったの。ちょっとあまりにも高すぎてねえ。もう200円代を超すのは早いんじゃないですかね。なんとかしてください。ほんと…」販売する側も、過去にこれほど急激にあがったことはなく困惑しています。（丸大石油 下川原SS 三ツ井 大介 所長）「先週ぐらいから言われてはいたんですけど、ここまでになるとは思ってなかったです。政府が今朝の発表だと170円とくらいになるようにすると言っているが、今後の為替や世界情勢によって上がっていけば追いつかない、不透明なところがあり不安です」11日夜、高市首相は…。（高市首相）「ガソリン価格が1リットルあた り200円を超える水準となる可能性も否めません。このような事態を踏まえまして、国民の皆様の生活と経済活動を守るた め、緊急的な激変緩和措置を早急に実施するよう、赤沢経済産業相に指示しました。国際的な備蓄放出の正式な決定を待たず、我が国は率先し て国際エネルギー市場における需給の緩和に向けて今月16日 にも備蓄放出を行うことを決定しました」日本では、2025年末の時点で国の石油備蓄が「146日分」、民間の備蓄が「101日分」あるといいますが、まず、民間備蓄を15日分放出し、その後、国家備蓄を当面1か月分放出するということです。放出されれば、ロシアによるウクライナ侵攻で原油の供給危機となった2022年以来となります。また、IEA＝国際エネルギー機関も加盟各国に対し石油備蓄の大規模な放出を勧告する方針です。放出の規模は最初の1か月間で1億バレルを超え、全体では過去最大となる4億バレルにのぼる見通しだということです。また、経産省は11日夜、レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、来週木曜からガソリン元売り各社に対して、補助金の支給を始めると発表しました。一方で、中東地域では石油を狙う攻撃が相次いでいます。ロイター通信によりますと、ペルシャ湾のイラクの領海で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃を受け炎上しました。イラク側は、1人が死亡したとした上で、攻撃は爆発物を積んだ船舶によって行われイランによるものだと発表しています。また、ホルムズ海峡の周辺では11日、タイ船籍の貨物船が攻撃を受けて3人が行方不明になっています。さらに、イランがここ数日でホルムズ海峡に12個ほど機雷を設置したとの報道もでています。原油の主要な国際指標のWTIの先物価格は、11日、1バレル＝80から90ドル台で推移していますが、イラン軍の報道官は「継続的な攻撃を行う」「1バレル＝200ドルを覚悟するべきだ」と警告しました。一方、イランのペゼシュキアン大統領は、SNSで戦闘の終結に向けた唯一の方法は、「イランの正当な権利の承認、賠償金の支払い、侵略が再び起こらないよう国際的な保証を確立すること」だと強調しました。アメリカのトランプ大統領が対話の可能性を示唆する中、イラン側の条件を示した形です。こうした中、アメリカのトランプ大統領は原油価格の高騰に焦りを募らせていて、石油会社に対しホルムズ海峡を利用するよう呼びかけました。（アメリカ トランプ大統領）Q.石油会社に、ホルムズ海峡の利用を勧めるか？A「利用すべきだ。我々は一晩で彼らの機雷敷設艦を ほぼすべて撃沈した」トランプ大統領は、11日、ホルムズ海峡周辺で船舶が攻撃され被害が出ているにもかかわらず、安全性を強調し利用を促しました。アメリカ･メディアはイランがホルムズ海峡で機雷を設置し、危険性が高まっていると伝えていますが、トランプ大統領は「そうは思わない」と述べ否定しました。またIEA＝国際エネルギー機関の加盟国による石油備蓄の協調放出で「価格は大幅に下がる」と訴えました。さらに、価格の引き下げに向けトランプ政権も、11日、1億7200万バレルの石油備蓄を放出すると発表しました。こうした中、原油高の背景には軍事作戦の長期化への懸念があるとしてトランプ大統領は11日も、作戦は「まもなく終わる」と繰り返しました。ただ、軍事作戦の継続を巡っては、作戦を共にしているイスラエルとの温度差は大きく、明確な出口戦略は描けていません。一方、高市首相は12日の予算委員会で、ガソリン価格高騰の対策について改めて説明しました。（ 高市首相）「ガソリンはリッター約170円を超えないように、軽油はリッタ ー約158円を超えないように、重油はリッター約105円を超えないようにということで、早速、始めさせていただきます。現時点では、今申し上げた対応というのは、基金で対応できます ので、予算措置というもは考えていません」こう述べ、財源には激変緩和の基金の残額2800億円を充て、今後、足りなければ、2025年度の予備費の残額についても活用を検討すると説明しました。