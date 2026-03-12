山善は、家具ブランド「RELAMOVE」より、工具不要で壁に取り付けできる「スピーカー付きウォールシェルフ」を開発。3月下旬から、クラウドファンディングの応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始する。ラインナップは「ASKS-3008」「ASKS-5008」「ASKB-3028」「ASKB-5028」の4モデル。Makuake販売価格は以下の通り。

「ASKS-3008」 8,980円 「ASKS-5008」 9,980円 「ASKB-3028」 11,800円 「ASKB-5028」 13,800円

山善が独自に開発した壁掛け取り付け部品を採用したウォールシェルフ。電動ドライバーやネジなどの工具を使わず、強い力も不要で、壁へ簡単に取り付けられるのが特徴。一般的な石膏ボード壁に対応し、ホッチキス針と同等の極小サイズの跡しか残らないため、傷も目立ちにくい。耐荷重は3～5kg。

スピーカーはBluetoothやUSBメモリ再生に対応。充電ポートとしてUSB Type-AとUSB Type-Cの2種類を備え、スマートフォンなどを充電しながら音楽を楽しめる。天板下部にはライトも搭載し、間接照明のような柔らかいオレンジ色の光で、落ち着いた空間を演出する。

2台をペアリングできるステレオスピーカー機能も搭載。2台設置することで、壁一面から音が広がるような立体的なサウンドを楽しめる。ラインナップは、壁面に映える長尺モデルと、書籍などを収納できるボックス一体モデルを用意し、寝室やリビング、キッチンなど設置場所や用途に応じて選べる。

なお、充電や照明、音楽、Bluetoothを利用する場合は、ウォールシェルフ本体に電源コードを繋ぐ必要がある。

外形寸法は、「ASKS-3008」が30×12.5×8.5cm(幅×奥行き×高さ)、「ASKS-5008」が50×12.5×8.5cm(同)、「ASKB-3028」が30×16×28cm(同)、「ASKB-5028」が50×16×28cm(同)。

オーディオ部の入力端子はUSB Type-A、再生対応ファイル形式はMP3。充電用端子の出力はUSB Type-AがDC5V/1.0A、USB Type-CがDC5V/2.1A。BluetoothはVer.5.4準拠で、最大通信範囲は約10m。