研究者がスペイン北部アストゥリアス自治で撮影したトカゲの足跡が残る岩板。（２０１７年５月撮影、北京＝新華社配信）

【新華社北京3月12日】スペインの上部ジュラ系地層で見つかった約1億5千万年前のトカゲの行跡に関する研究成果がこのほど、国際古生物学専門誌「イクノス」電子版に掲載された。研究は中国とスペインの研究者が主導した。

恐竜研究の専門家、中国地質大学（北京）地球科学・資源学院の邢立達（けい・りつたつ）副教授は、欧州でジュラ紀のトカゲの歩行跡が記録されたのは初めてで、極めて乏しい後期ジュラ紀のトカゲの足跡記録に重要なデータをもたらしたと述べた。

江蘇省無錫市で行われた現生トカゲの生痕学的比較実験。（２０２５年９月２２日撮影、北京＝新華社配信）

研究は、中国地質大学（北京）とスペインのアストゥリアス・ジュラ紀博物館の研究チームが共同で行った。

邢氏によると、2本の歩行跡はスペイン北部アストゥリアス州の海岸の断崖で発見され、いずれも良好な状態で保存されていた。第1の歩行跡は足跡7個からなり、足跡の主の体長は50センチ近くと推定される。第2の歩行跡は足跡6個からなり、体長は約30センチとみられる。

スペイン北部アストゥリアス州で、化石を調査する中国とスペインの学者。（２０２４年７月撮影、北京＝新華社配信）

古脊椎動物生痕学の専門家は、現代技術により先史時代の小さな生き物が三角州の湿地を歩き、方向を変え、立ち止まって周囲を観察していたであろう様子を再現できるようになったと指摘。「恐竜海岸」と呼ばれるアストゥリアス州海岸沿い生態系に対する理解を深めただけでなく、世界でジュラ紀のトカゲの進化を研究する研究者に新たな視野をもたらしたとの見方を示した。

邢氏は、現代と太古の痕跡比較により、現生トカゲの特定の運動メカニズムや警戒姿勢が1億5千万年前にはすでに存在していた可能性が証明されたとし、ジュラ紀の小型爬虫類の行動特性や進化を理解する新たな糸口になると語った。（記者/魏夢佳）