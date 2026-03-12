「ハローキティ」デザインの限定ユニフォームを入場者全員に配布！ 福岡ソフトバンク『ピンクフルデー2026』5・8からのロッテ3連戦で開催
福岡ソフトバンクホークスは、5月8日から10日まで、みずほPayPayドームの千葉ロッテマリーンズ3連戦にて『ピンクフルデー2026』を開催する。
【写真多数】ハローキティデザインのユニフォーム写真、今宮・川瀬選手らが登場した発表会の様子など
『ピンクフルデー』とは、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もが”非日常”のエンターテインメントを楽しめるイベントとなっている。また、乳がん検診の受診を啓発・推進する「ピンクリボン運動」を実施し、選手は3日間、ピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨む。
初日の5月8日は、ハーモニーランド35周年を記念した特別企画として「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」、9日・10日の2日間は「ピンクストライプユニフォーム」を配布（※ビジター応援席は除く）。また8日はサンリオキャラクターたちの来場や特別演出も予定。
「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」のコンセプトは、「かわいい」と「スポーツ」の融合。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のバックプリントで、「かわいい」をスポーツの世界観に馴染ませつつ、テーマカラーのピンクと対照的なダークネイビーの配色によって、老若男女誰もが着用しやすいデザインになっている。
「ピンクストライプユニフォーム」は、「スポーツ」と「日常」、「伝統」と「現在」といった異なる要素をひとつに重ね合わせることをコンセプトにデザインしており、太さと色の異なるラインを交互に配置したオルタネイトストライプによって、多様な要素が重なり合う様子を視覚的に表現。球場全体がピンクに染まり、選手とファンそれぞれの楽しみ方がひとつになるピンクフルデーの世界観を表現している。
チケットは、ホークス公式チケット購入サイト「タカチケット」などで発売される。また本イベントの詳細は特設サイトにも記載。
