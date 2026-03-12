78歳・鈴木宗男氏、YouTube「ムネオハウス」開設 ネーミングに反響相次ぐ「センス最高」「最初のゲストは辻元さんで…」
参議院議員の鈴木宗男氏（78）が、12日までに自身のSNSを更新。YouTubeチャンネル『ムネオハウス』を開設したことを報告した。
【動画】まさか！鈴木宗男氏がYouTube「ムネオハウス」開設
鈴木氏は「YouTube始動！！ムネオハウス【鈴木宗男公式チャンネル】を開設しました。ぜひ、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いいたします」と自身のXで投稿。
まさかのネーミングに、SNS上では「最初のゲストは辻元清美さんで！」「こういうネーミングができるから、この人は強いんだと思った」「センスが最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】まさか！鈴木宗男氏がYouTube「ムネオハウス」開設
鈴木氏は「YouTube始動！！ムネオハウス【鈴木宗男公式チャンネル】を開設しました。ぜひ、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いいたします」と自身のXで投稿。
まさかのネーミングに、SNS上では「最初のゲストは辻元清美さんで！」「こういうネーミングができるから、この人は強いんだと思った」「センスが最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。