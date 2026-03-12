歌手のAI（44）が12日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。昔は恥ずかしくて歌詞に入れるのが嫌だったフレーズを明かした。

2月27日リリースの「Lucky I Love You」では「I Love You」のフレーズが多く登場。曲に込めた思いを聞かれ、「みんなアイラブユーってあんまり言われてない人もいるかなっと思って。みんな愛してる人は絶対いると思うし、そういうことが言いたいなと」と語った。

すると、突然「昔、アイラブユーとか愛してるとかくさすぎて、歌詞に入れるの本当に嫌だったんです」と告白。「本当におえって感じで。恥ずかしいじゃないですか。そんなの、よく言えるなって」と回想。「いろんな人の曲を聞いて、凄いなと思って。凄い度胸だな、アイラブユーって言うのって思ってたときもあった」と赤裸々に振り返った。

「でも、歳もとってきて、子供がいるのもあるかもしれないけど」と自身の中での心境の変化を明かし、「毎日の楽しそうじゃない人や疲れてるなって人がたくさんいて、みんな愛が足りないのかなとか、もっと愛してほしいなって」と現在の思いを打ち明けた。

「You will be okay」（大丈夫だよ）という歌詞も多く登場することに触れ、「しつこいくらい、うそくさいなと思うこともあるけど、本当に思ってるし、いっぱい言わないとっていうのに変わってきて」と語った。

歌詞でストレートに思いを伝えられるようになったきっかけについて、あらためて問われると、「人生もいつどうなるか分からない。そういう経験をしていくと、伝えたいことははっきり言っておかないとっていうのに変わってきましたね」と笑いながら明かした。